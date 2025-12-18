「台中跨年夜」A咖含金量最高、最紅的藝人輪番開唱 另長達180秒焰火秀嗨到明年！

台中市政府新聞局今18日舉行「台中最強跨年夜」記者會，新聞局長欒治誼宣布跨年晚會將於31日晚上6點在水湳中央公園盛大登場。欒治誼表示，台中獨家邀請歌王蕭敬騰及盧廣仲等16組A咖含金量最高、最紅的藝人輪番開唱；此外，跨年夜長達180秒的焰火，將在中央公園絢麗綻放，陪伴大家共同迎接新年。(見圖)

欒治誼表示，「台中跨年夜」是每年大家引頸期待，去年吸引48萬人次造訪創下空前紀錄，這次卡司絕不會讓大家失望，獨家邀請到歌王蕭敬騰以及盧廣仲，還有超強樂團包含告五人、動力火車等，共16組都是含金量最高、最紅的藝人，要在台中跨年演唱會跟大家一起迎接新年。此外，長達180秒焰火秀，將在中央公園陪伴民眾嗨到明年！

廣告 廣告

宣傳記者會由蔡尚樺、小龜楊程鈞主持人，台灣女團babymint則在現場熱情開唱，讓來賓提早感受「台中最強跨年夜」氛圍。

交通局長葉昭甫指出，跨年夜捷運將延長服務凌晨2點，鼓勵大家以搭乘捷運為優先；另外也安排兩條接駁線，分別在市政府站以及松竹站，因應公共運輸，將布設相關人行空間確保安全。葉昭甫呼籲民眾多加利用大眾公共運輸，避免開車前往會場。