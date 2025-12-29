台中跨年大禮！「愛胎萬計畫」元旦上路 生越多補越多

公設民營太平長億托嬰中心29日歡喜開幕。（馮惠宜攝）

迎接新年倒數之際，台中市長盧秀燕於29日主持太平區「長億公托」開幕儀式，親自宣布送給市民一份「新年大禮」。自明年1月1日起，台中市將正式實施「愛胎萬計畫」，針對生育津貼進行分級加碼，旨在減輕年輕父母負擔，打造敢生能養的幸福城市。

身為六都唯一的女市長，盧秀燕感性表示，自己深知育兒家庭的重擔。針對外界關心的生育補貼，她透露自元旦起，第一、二名子女維持補助2萬元；但從第三名子女開始，補助金額將提升至3萬元，第四名4萬元，第五名則可領取5萬元，以此類推。這種「生越多、補越多」的政策，展現了市府力挺家長的決心。

公設民營太平長億托嬰中心29日歡喜開幕。（馮惠宜攝）

除了現金補貼，盧秀燕說，她上任後積極推動公托建設。透過盤點公有餘裕空間，台中市公托數量已從最初的5處，隨著長億公托開幕，正式邁向第48處，收托人數增長至1411人。未來施政目標將推動至60處，達成「10倍增」的承諾。目前台中公托每月家長僅需負擔1500元，平均一天只要50元，堪稱「六都最平價」，讓年輕人奮鬥時無後顧之憂。

此次開幕的長億公托位於人口突破20萬的太平區。盧秀燕提到，市府近年在太平投入大量公共建設，包含市民大道二期、國民運動中心，以及由掩埋場翻身而成的「馬卡龍公園」，讓太平轉型為宜居重鎮。

社會局長廖靜芝補充，長億公托結合了全齡日照中心與社會服務站，建立現代化的鄰里支持系統。凡設籍台中市的0至2歲嬰幼兒，符合資格者均可報名，市府將全力協助申請補助，共同守護城市的新生力。

