台中跨年晚會交通規劃出爐 接駁車免費搭！捷運出站走行人專用道

【記者鮮明／台中報導】2026「台中最強跨年夜」將於12月31日晚上6時在水湳中央公園盛大舉行，蕭敬騰、動力火車、告五人、麋先生等超強卡司輪番開唱，預計將湧入50萬人次。台中市交通局與警察局已規劃行人專用通道、交通管制與接駁規劃，推出2條免費接駁路線，鼓勵民眾多使用公共運輸參與跨年盛會。

交通局長葉昭甫表示，去年跨年晚會吸引近49萬人次湧入水湳會場，今年交通局持續升級服務，提供市府線、松竹線兩條免費接駁路線，12月31日下午5時30分起發出首班車，到水湳會場的班次至晚間11時，串聯大眾運輸場站，接駁車離開會場時間自晚間10時至凌晨1時30分，坐滿即開車，民眾不用擔心候車太久，即能輕鬆、安全搭乘接駁車。

交通局也提供必備交通指南，指引外縣市旅客、搭乘高鐵的民眾前往跨年晚會會場。搭乘高鐵的民眾可於「高鐵台中站」下車後，轉捷運至「市政府站」1號出口，再依指標搭乘「市府線」接駁車；搭乘台鐵的民眾在「松竹車站」下車後，依指標轉乘「松竹線」接駁車至會場。跨年夜到水湳中央公園觀看演唱會，搭乘大眾運輸轉乘免費接駁車是最有效率的方式。

台中跨年晚會接駁車資訊。市府提供

台中捷運公司為疏運跨年晚會人潮，分階段調整班距，12月31日依平日班距運行，尖峰時段6分鐘、離峰時段9分鐘，原離峰時段因應跨年晚會活動開始，自晚間7時後班距加密至6分30秒疏運並延續至凌晨2時，並將視疏運狀況機動調整策略，雙管齊下疏運跨年晚會人潮。

水湳會場鄰近捷運綠線，建議民眾搭捷運至「文華高中站」或「文心櫻花站」出站後，依市府規劃的甘肅路行人專用通道前往會場，沿途設有指標，並佈有交通管制設施及交管人員疏導，確保民眾通行安全。

此外，交通局協調公車業者配合加開班次及延後收班，市區公車有23、82延、108、300、303、333、305、525及綠1等9條公車路線延後收班，詳細班次及站點異動資訊，可至台中公車即時動態資訊或台中GO APP查詢。

台中跨年晚會捷運文華高中站及文心櫻花站，出站後即有行人專用通道直抵會場。市府提供

台中市警局表示，會場中央公園周邊汽車停車場計有經貿6、經貿8、創研22、創研26、中央公園(北側、地下、南側3處)、臺中國際會展中心、臺中綠美圖等停車場。機車停車區計有中央公園(北側、地下、南側3處)、臺中國際會展中心、臺中綠美圖、創研21、創研22等。

為維持活動會場周邊交通秩序，相關路段將實施交通管制，管制措施如下：

一、中科路轉播現場交通管制事項：114年12月30日8時至115年1月1日6時，中科路(敦化路至大鵬路)第二轉播現場禁止車輛通行。

二、煙火施放管制區：12月31日8時至翌日2時，禁止人車通行及停放，管制路段包括會場附近的凱旋路、凱旋東街、凱旋七路、凱旋六街、凱旋五街、凱旋三街、凱旋二街。

三、行人徒步區域：12月31日8時至翌日2時，禁止車輛通行，管制路段如下包括會場附近的中科路、凱旋路、僑大八街、經貿五路、啟航路、啟航東路、啟航二路、經貿三路、經貿二路、啟航一路、敦化路、凱旋八街、西安街277巷、西安街、大鵬路、凱旋一街。

台中跨年活動停車資訊。市警局提供

台中跨年夜交通管制圖。市警局提供

台中市政府警察局局長吳敬田表示，警察局將派員於各管制路段起迄點進行管制，並加強周邊巡邏，針對違規停車等妨害交通秩序之行為嚴格執法，呼籲參與活動民眾多利用本市捷運轉搭接駁車及公車等大眾運輸工具，使用個人運具民眾可先查詢即時剩餘車格，避免因尋找車位浪費時間，並遵守員警、義交之指揮疏導，建議上下班民眾預先規劃路徑避開中科路、凱旋路等管制路段，共同維持活動會場交通秩序及行車順暢。

