台中跨年晚會愈晚愈嗨！市府發出細胞簡訊 現場人潮已達8成滿

「2026台中最強跨年夜」在31日晚間6點於水湳中央公園登場，本次邀請到16組歌手接力開唱，吸引許多民眾前往。晚間10點半左右，不少民眾收到細胞簡訊，內容通知會場人數已達8成滿，呼籲民眾請注意安全。

晚舞台星光熠熠，蕭敬騰、盧廣仲、告五人、動力火車、TRASH、麋先生 MIXER等人氣藝人輪番登台，跨世代、跨曲風的精彩演出讓現場氣氛一波比一波高；新聞局長欒治誼表示，今年跨年晚會在卡司、舞台與整體規劃全面升級，同時也將安全列為首要任務，希望讓市民與來自各地的朋友，都能在安心無虞的環境中，留下最難忘的跨年回憶。

為確保活動安全，市府出動警民人力約800人投入維安與疏導，現場部署4隻警犬執行偵防工作，包括2隻偵爆犬及2隻緝毒犬，加強場內外安全巡查；現場實施入場安檢，由警察局全程戒護，並由保安大隊警力進駐，防止任何可能影響公共安全的情事發生。

隨著晚會現場湧入愈來愈多民眾，到晚間10點左右，已經達到17萬人，10點半左右，現場民眾都收到細胞簡訊。內容為「緊急警報：中央球場人潮已大約8成滿，請民眾注意安全，請依照工作人員引導前往中科路或凱旋路轉播現場」。

