台中跨年晚會空拍機掉落 蕭敬騰險遭砸中

跨年夜的晚上，台中市區的台灣大道和忠明路旁也有小型煙火秀。

雖然煙火璀璨耀眼，但一旁就緊鄰民宅還有天橋，施放當時燃起大量火煙。

當地居民表示，當地是交通要道，就算是深夜來往車流還是不少，雖然31日晚間是跨年夜，各地都有煙火施放，但有人就在路口直接放煙火，擔心影響安全。

當地居民說道，「太危險了，又有噪音、又有人住這裡，最近火災都怵目驚心呀。」

台中市消防局第七大隊組長黃世滄表示，「在人行道施放升空類爆竹煙火，且周邊有建築物，其現場安全距離疑似不足，有違反本市《爆竹煙火施放管制自治條例》的疑慮。」

消防局表示，如果確認違反自治條例，將依法開罰3萬至15萬罰鍰，另施放地點位於人行道，恐有違反《道路交通管理處罰條例》，也會移請警察機關裁處。

另外在台中12月31日晚間的跨年晚會，歌手蕭敬騰在台上演出時，從空中拍攝的空拍機也有狀況。

空拍機墜地失去信號，還差點擊中台上演出人員，主辦單位趕緊移除，後來確認是被彩帶纏繞而掉落。

市府表示，已請廠商針對舞台道具設計與施放彩帶角度檢討調整，避免類似狀況。

