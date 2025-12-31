台中跨年晚會維安升級 員警荷槍實彈出動4警犬

（中央社記者郝雪卿台中31日電）台中市跨年晚會今晚在水湳中央公園登場，在台北隨機攻擊案發生後，晚會現場加強維安層級，除員警荷槍實彈配備長、短槍及臂盾外，還出動2隻偵爆犬及2隻緝毒犬協助安檢。

台中市政府舉辦的「2026台中最強跨年夜」今晚6時起在水湳中央公園登場，邀請金曲歌王蕭敬騰登台演出，並集結盧廣仲、告五人、動力火車、麋先生MIXER、TRASH、怕胖團等橫跨不同世代與音樂風格藝人演出，倒數時刻並將施放長達180秒煙火。

廣告 廣告

由於台北發生隨機攻擊案，台中市政府對跨年晚會維安不敢掉以輕心，警方表示，除有保安大隊警力進駐，員警並荷槍實彈，配備長、短槍、臂盾外，還有警棍、辣椒水等，以防止危害安全情事發生。

現場還出動4隻警犬在會場協助安檢，警方指出，4隻警犬中，有2隻偵爆犬負責黑火藥等爆裂物偵搜，及2隻緝毒犬負責海洛因、安非他命及大麻等毒品偵搜，協助警方安檢勤務。

晚會從下午3時起開放民眾進場，其中搖滾區還未開場，就已擠滿民眾，市府提醒，活動入口處將實施安檢，增派警力維護活動安全，應對突發事故，提醒民眾配合警方指示，並遵守主辦單位公告與禁帶危險物品進場。（編輯：黃世雅）1141231