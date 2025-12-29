中部中心／綜合報導

2026台中市跨年晚會，在中央公園舉辦，市府啟動跨年活動安全維護，完成監視系統盤點、設立6處安檢點，今天提前進行安全應變演練，除了出入口安檢、人員疏散、還有與持刀歹徒的戰術實演及落焰傷人、火警演練，安全層級全面提升！

跨年晚會，有人持刀，好幾名員警全副武裝，將歹徒團團包圍，接著特勤隊員，前來支援，合力將男子壓制在地

打鬥場面超驚險，不過不用緊張，不係金ㄟ！這是台中市府，針對跨年晚會，提前準備的安全應變演練。

台中跨年晚會維安升級 現場演練歹徒襲擊等錦狀況

台中跨年晚會維安升級 現場演練歹徒襲擊等狀況（圖／民視新聞）

此次演練，一共分為五階段，場地安全檢查、出入口安檢，接著是舞台前及全場疏散演練，第四階段，與持刀歹徒進行戰術操演，最後一階段，落焰傷人與火警演練，今年也特別加入，細胞簡訊發送機制。

今年晚會，安全層級全面拉高，除了疏散演練，還特別加入歹徒實戰及落焰傷人模擬，更是特別規定，大型行李不能帶入會場。

台中跨年晚會維安升級 現場演練歹徒襲擊等錦狀況

預防跨年晚會緊急狀況 中市府實施"細胞簡訊"發送（圖／民視新聞）

2026即將到來，台中市府各單位，提前操演，做好維安，也是希望民眾開心迎新年，平安回家。

