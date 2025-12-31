台中跨年晚會維安戒備！警荷槍實彈+警犬偵防 入口首度安檢

台中市警犬到跨年兢會在舞台區偵防。(記者蘇金鳳攝)

〔記者蘇金鳳／台中報導〕2台中跨年晚會晚上6點才開始，舞台搖滾區下午4點不到已塞了滿滿粉絲。去年高達48萬人入場，今年預估更多，加上日前北捷隨機殺人事件，警犬隊下午4點左右就先到舞台區偵防，入口處也首次安檢。市府說，主會場在場人數超6萬人就會人流管制。

台中市跨年晚會在中央公園舉行，市府維安加強，除了警力加上民防約800多人，持臂盾、警棍且荷槍實彈偵防，除了入口處貼上禁帶行李箱的標示，民眾若有背包也要檢查，市府這是舉行跨年以來首次安檢。

此外，警察局警犬隊也在下午4點左右，由偵爆犬及緝毒犬開始場地防爆檢查，不過，由4隻警犬太可愛，大家都忍不住想摸摸。

今晚的跨年演唱會有蕭敬騰、動力火車及盧廣仲等知名藝人，很多粉絲們3點進場卡位，更有人更早在入口處排隊，搖滾區已塞滿。

台中跨年晚會安檢，人口處檢查背包等物品。(記者蘇金鳳攝)

下午4點不到，搖滾區就塞滿人。(記者蘇金鳳攝)

