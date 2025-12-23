台中跨年晚會 將投入600警力維安

為確保元旦跨年晚會等活動安全，台中市警察局採取三層維安架構，預計出動約六百名警力，也會出動偵爆犬巡檢。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍∕台中報導

台北發生隨機攻擊後，台中市警局為確保元旦跨年晚會等活動安全，採取三層維安架構，預計出動約六百名警力，較去年增加約一百四十名，投入疏導交通與安全維護。

台北車站及捷運發生殺人事件，面對緊接而來的跨年活動與演唱會，警方維安備受關注。

台中市警察局表示，有關元旦跨年晚會及同日舉行的五月天演唱會，均採取「外圍交通管制、中層安檢監控、內圍核心防護」三層架構，在重要路口增設紐澤西護欄等器材進行管制；會場周邊設置安檢點及人流管制點並配備蒐證攝影機及防護裝備。

市警局表示，同時強化機動防處小組、增派特勤霹靂小組、偵爆犬巡檢及刑事局防爆小組待命，會場設置機動派出所，加強出入口、動線與交通節點巡守，並增設遠端監控、無人機支援，提升突發狀況即時應處與快打能力。

警察局指出，活動期間預計動員警力約六百餘人，結合九十六名義交投入交通疏導與安全維護，呼籲民眾牢記「安全五大須知」，確認所在位置與疏散路線、準備簡單照明設備、若發生事故立即撥打一一０、依現場指揮疏散切勿推擠、確實遵守禁帶物品規定。

台中捷運警察隊及捷運公司逐項加強盤點及整備、共同提升安全層級，全員投入警力計四十名，當日不間斷「站體月台警戒」與「隨車車廂巡視」，強化人潮管制及防踩踏的應變作為，全力確保台中捷運系統的安全、全面提升維安。