台中跨年晚會「5倍速快嘴」唸贊助商！ 蔡尚樺驚喜：意外受到肯定

蔡尚樺在台中跨年晚會用「5倍速快嘴」唸贊助商。（圖／翻攝自蔡尚樺IG、YouTube）

曾獲得第55屆金鐘獎益智及實境節目主持人獎的蔡尚樺，今年第6度受邀在台中跨年晚會擔任主持人，而她在跨年晚會火速唸完贊助商名稱的畫面，意外引發網路熱議，讓她驚喜直呼「沒想到我念贊助商的5倍速快嘴絕技，意外受到大家肯定，相信金主爸爸們不會生氣氣」。

蔡尚樺日前擔任台中跨年晚會主持人，當晚她表演了一段「5倍速快嘴」唸贊助商的橋段，被網友剪下後PO在Threads上共吸引近110萬次瀏覽，不少人留言稱讚「她超強，現在連新聞主播都會吃螺絲，她可以完美念出來還那麼快真的很厲害」、「超強的啦！唸這麼快才會更認真聽她說了什麼」、「最厲害的是她唸那麼快，仔細聽卻真的能聽出每個廠商是誰」、「一般工商時間是觀眾的神遊階段、沒人在乎，但是她的特別，就是能讓所有人在此時此刻全神貫注的聆聽，價值啊」。

對此，蔡尚樺昨日發文表示，這是她第6次主持台中跨年，沒想到念贊助商時的「5倍速快嘴絕技」，會意外受到大家肯定，「相信金主爸爸們不會生氣氣」，她也幽默表示「那就許願今年能有歌手一起合作Rap單曲」，並透露明年跨年她會繼續努力、再接再厲。

蔡尚樺還提到，感謝搭檔與幕後團隊的協助，讓她能嘗試女團風造型，「今年的女團風造型我真的好喜歡，是我自己不爭氣胖了3公斤！新年第一天啟動減重計畫 」。

蔡尚樺很喜歡這次的女團風造型。（圖／翻攝自蔡尚樺IG）

