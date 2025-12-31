台中跨年晚會16組卡司接力 蕭敬騰獨家倒數前開唱

（中央社記者郝雪卿、趙麗妍台中31日電）台中市跨年晚會今晚在水湳中央公園登場，16組卡司接力上台演出，開場告五人即炒熱會場，跨年倒數前蕭敬騰將獨家台中開唱，倒數後動力火車、怕胖團接續嗨唱到散場。

「2026台中最強跨年夜」晚間在水湳中央公園熱鬧登場，由藝人阿KEN、蔡尚樺主持，16組卡司輪番登台演出，從晚上7時起一路嗨唱到元旦凌晨，台中市長盧秀燕將在跨年倒數前現身，帶領市府團隊與民眾一起倒數迎接2026年到來。

主辦晚會的台中市政府表示，這次跨年晚會卡司超強，包括蕭敬騰、盧廣仲、告五人、動力火車、TRASH、麋先生MIXER等人氣藝人及組合，其中金曲歌王蕭敬騰更是獨家在台中跨年。

晚會在告五人的歌聲中揭開序幕，炒熱現場氣氛，蕭敬騰將在倒數前上台連唱6首歌，再為會場引爆一波高潮，倒數結束，180秒煙火隨即綻放照亮夜空，接著動力火車、怕胖團在元旦凌晨持續歡唱到散場。

台中跨年晚會吸引大批民眾到場，根據台中市政府統計到晚上9時，現場已湧進近10萬人。市府出動警民人力約800人投入維安與疏導，現場部署4隻警犬執行偵防工作，包括2隻偵爆犬及2隻緝毒犬，加強場內外安全巡查。

此外，「2026包你發麗寶跨年演唱會」今天晚上8時在麗寶樂園渡假區登場，一早就有粉絲排隊等待入場，一睹偶像風采。（編輯：黃世雅）1141231