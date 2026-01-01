台中跨年湧30萬人潮 盧秀燕超短致詞「馬麻愛你」台下喝采
台中2026跨年晚會31日晚間在水湳中央球場舉辦，不僅有告五人、盧廣仲、動力火車等跨時代重磅歌星，更獨家邀請蕭敬騰睽違5年在台壓軸開唱，湧現30萬人潮。市長盧秀燕以「馬麻愛你」4字超簡短致詞，再刷新紀錄，祝福民眾馬年快樂，並與現場民眾一同321倒數，在180秒中高空璀璨煙火中，迎接新年。
台中跨年活動19時開始，由告五人震撼開場、盧廣仲暖歌連發、倒數前邀請金曲歌王蕭敬騰獨家開唱長達30分鐘，倒數後由天團動力火車接續嗨唱經典歌曲，讓台下歌迷聽得如癡如醉，跟著音樂搖擺唱跳，從傍晚一路High到凌晨。
新聞局長欒治誼表示，台中打造「含金量」最高的跨年晚會，集結16組「全A咖」卡司，獨家邀請蕭敬騰重返台中開唱，6首歌滿滿30分鐘，演唱會規格讓全場歌迷大飽耳福，搭配180秒高空璀璨煙火秀，在阿Ken與蔡尚樺聯合主持下，陪伴民眾迎接馬年到來。
欒治誼指出，今年台中跨年維安全面升級，祭出有史以來最嚴格的安檢措施，不僅出動近800名警消協勤、員警荷槍實彈，更出動警犬巡查，並透過細胞簡訊進行人潮預警及突發事件通報，確保治安滴水不漏，讓民眾開心跨年、平安返家。跨年活動人潮在交警與義警指揮疏導下，依序散場，有效疏運。（寇世菁報導）
9年黃昏姊弟戀悲劇收場！女「鹽酸燙皮」喊救命送醫 住進加護病房
吵架吵到命都沒了！台南市一名蔡姓男子與孫姓女友於30日發生爭吵，一氣之下，朝對方身上潑灑鹽酸，隨即持刀自傷送醫不治。根據附近鄰居表示，2人平時相處無異狀，也不常聽到爭吵聲，沒料到這次吵架，就釀成一死一傷悲劇，孫女被送往成大醫院救治，目前還在加護病房治療中。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 6
別亂點！ 點光明燈5大禁忌一次看 做錯恐「保佑到別人」
燈是元神的象徵，佛經中以「燈」象徵內心光明、智慧如光。因此，「光明燈」一般寓意照亮前途，並祈求平安吉祥；而不滅的燈火則象徵破除黑暗、開啟智慧、福壽增長。無論佛教、道教、基督教、天主教、一貫道或民間宗教信仰，大眾對於點燈的功德，皆是歡喜樂見的，因為光明即代表順暢、如意、能量、智慧。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 1
一頁式詐騙廣告金主曝光 竟是14家物流公司｜#鏡新聞
許多民眾被一頁式廣告吸引下單，最後卻被騙。刑事局中部打擊犯罪中心，持續追查發現這些一頁式廣告，竟然是國內物流公司付的廣告費。警方拘提14家業者到案，他們才坦承是幫境外公司找廣告平台並且繳付2億多元費用，因此也成為詐騙案幫凶，警方依法將人送辦。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 47
推「整車行李」搭捷運遭拒載 男與站務員爆口角
台北市 / 林志純 蔡銍湣 報導 近期台北捷運不平靜，昨（30）日晚間8點多中山國小站，一名男子和站務員爆發口角衝突！原來他推了整整一推車的物品，還有一個大行李箱要搭捷運，被站務人員拒載，男子不滿大吼大叫，站務員緊急通報警方處理，看到捷運又有人鬧事，也讓民眾神經緊繃。而其實北捷針對行李大小早就有規範，民眾務必遵守，避免影響他人權益。男子VS.員警說：「哪有這種垃圾啦，(好了啦，證件先拿出來啦)。」男子情緒激動，指著站務人員破口大罵，好幾名員警就怕衝突擴大，將人團團包圍不敢大意，男子VS.員警說：「(幫我簽一下名)，我的目的就是拿東西出來而已嘛，(OK，了解了)。」男子繼續碎碎念，火氣還是不小，因為他搭捷運被拒載，行李還被暫時保管，捷運站傳來吵鬧聲，也讓民眾神經緊繃，記者蔡銍湣說：「當時男子推著一整車的行李，就堆放在捷運站的角落，結果被站務員拒載之後，(男子)不滿和站務員爆發衝突。」昨日晚間8點多，台北捷運中山國小站，男子推車載滿滿，還有一個大行李箱，放在捷運站角落，接著就離開現場，站務員依規定暫時保管，結果男子又返回站內，站務員告知需依規定領取，但行李超量拒絕載運，男子不滿爆發口角衝突，能帶多少行李搭捷運，北捷其實早有規範。長度須在165公分內，長寬高總和不超過220公分，且自行保管不妨礙他人，男子自稱要去擺地攤，行李裡有不少工藝品，警方目測沒有危險物品，就讓男子離開，民眾說：「體貼一下公務(站務)人員，因為最近大家都很敏感啊，又是這個時間。」民眾說：「不能怪捷運局任何的員工，因為他們有他們的基本原則。」大眾運輸不是私人貨車，帶太多行李不僅占空間，影響他人權益，男子無法接受大鬧捷運，敏感時刻也驚動警方到場。 原始連結華視影音 ・ 14 小時前 ・ 13
立院三讀勞保條例 政府撥補法制化、負最後支付責任
（中央社記者陳俊華台北2025年12月30日電）立法院會今天三讀修正通過勞保條例，將政府撥補法制化，明定若遇當年度保費收入少於支出情形，中央政府應有適當經費撥入或補助；勞保財務由中央政府負最後支付責任，且至少每3年檢討財務。為使勞保制度永續經營，行政院會日前通過勞工保險條例第66條、第69條文修正草案，並函請立法院審議。現行條文並未將政府撥補列為勞保基金來源，三讀通過條文增訂，勞保基金來源包含政府撥補金額、其他財源挹注及相關收入。三讀通過條文明定，關於政府撥補金額，在修正條文施行後，由中央主管機關依政府財政及勞保財務狀況，每年編列預算撥補，若遇到當年度保險費收入少於保險給付支出情形，中央政府應有適當經費撥入或補助。三讀條文也明定，勞工保險財務由中央政府負最後支付責任，自修正條文施行後，中央主管機關應至少每3年檢討勞保財務。為避免債務免責規定損及勞工權益、勞保基金財務，三讀通過條文增訂，勞保保費、滯納金排除債務免責相關法律，而修正條文施行前有未繳清保費及滯納金事實者，應適用排除債務免責規定，勞保局並依規定暫行拒絕給付，經繳清欠費後，勞保局應依規定發給。另外，為避免勞工紓困貸款撥付後成為強中央社財經 ・ 1 天前 ・ 29
離譜! 滅火器鋼瓶"從天降" 保全22樓往下狂丟辯稱:無聊
社會中心／吳玟誼 黃柏榕 新北報導真的是太危險了，竟然有滅火器鋼瓶從天而降，還不止一支！新北板橋一處社區，有一名保全，陸續把8支滅火器鋼瓶，從22層樓高的頂樓往下丟，砸到隔壁頂樓和住戶遮陽板，所幸沒有造成人員傷亡，但已經讓周遭居民嚇壞了，警方到場處理，保全竟然說，砸滅火器是因為〝無聊〞，訊後被依社維法裁處。員警趕到社區，主委趕緊解釋，原來接獲住戶投訴，竟然有人把滅火器砸了下來，遮陽板凹一個大洞，住家裡頭也遭殃，實在超級傻眼。離譜! 滅火器鋼瓶"從天降" 保全22樓往下狂丟辯稱:無聊。（圖／民視新聞）這處社區就位在新北板橋，原來有社區保全在27號到29號之間，從22層樓高的地方，陸續丟了8支滅火器鋼瓶，分別散落在各棟的頂樓，警方詢問他原因，保全竟然回應，是因為一時無聊。據了解，這名保全16號才剛來，和住戶並沒有任何糾紛或衝突，但來不到一個月，就因為所謂的〝無聊〞，亂砸滅火器，訊後被依法送辦。離譜! 滅火器鋼瓶"從天降" 保全22樓往下狂丟辯稱:無聊。（圖／民視新聞）請人來保護社區安全，結果保全變成危險製造者，還好沒砸到人，才用社維法裁處，但警方也強調，如果出意外，或丟到馬路上，絕對難逃公共危險罪。原文出處：22樓高往下狂丟8支滅火器鋼瓶 新北社區保全遭逮辯稱：無聊 更多民視新聞報導看守所爆性侵！深夜陶醉聞舍友私處味道 手指直插進屁股最後的早餐！老友相約空中聚會碰撞墜毀 火球吞噬雙亡苗栗最貪鄉長跑了！刑期累加近500年、弊案破百樁 竟搭機逃香港民視影音 ・ 1 天前 ・ 18
【年末勞權不要忘】老闆可以不發年終獎金嗎？ 勞動部揭符合1情況就算違法
2025即將落幕！不少企業會發放年終獎金慰勞員工整年的辛勤，倘若企業今年不發放年終獎金合法嗎？此外，若勞工離職或被資遣，還能領到年終獎金嗎？勞動部一次解答合法性、申訴管道，讓勞工年末安心領權益。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 6
鳳梨彩球遭扯下亂扔 水果店"祭懸賞"抓凶手
社會中心／洪巧璇、蔡承翰 新北報導許多店家開幕營業時，都會掛上２顆紅色鳳梨形狀的裝飾品，象徵好運旺旺來，祈求生意興隆，不過在新北市三重地區，就有一間新開幕的水果店，鳳梨彩球被人無故扯下、隨意扔棄，店家氣得把監視器畫面PO上網，祭出紅包懸賞，要找出破壞的民眾。人行道上，兩名男子有說有笑的經過店門口前，走著走著，右邊的黑衣男子突然伸手，把頭頂上的紅色彩球扯下來，連看都不看，就直接往旁邊隨手一扔，當成垃圾在丟，但這可是店家用來慶祝店面開幕的裝飾品，意義非凡。民視記者洪巧璇：「這間水果店才剛開幕兩個月，原本在招牌上面掛了兩顆鳳梨彩球，沒想到卻被民眾扯了下來，現在只剩一顆，孤零零的掛在招牌上面。」新北市三重的這間水果店今年10月才開幕，掛鳳梨是取台語諧音旺來，希望好運旺旺來，結果無緣無故被扯掉，民俗專家就認為，這對店家來說是大忌。手癢？無聊扯下店家「鳳梨彩球」 民俗專家：觸霉頭（圖／民視新聞）遭毀損店家：「就是覺得很莫名其妙，我一開始以為是風吹的，是人為的我就很生氣，無聊吧就去扯它，沒有一定要追究啦，我是希望他可以本人來道個歉。」民眾雖然只弄壞一個，但傳統民俗喜歡雙數，寓意好事成雙，民眾恐怕得要賠給店家兩個，或是雙數才有誠意。民俗專家廖大乙：「鳳梨把它抓下來就是代表這是壞彩頭，多帶幾顆兩顆四顆掛回去，讓他（店家）可以好彩頭啦。」律師周雅文：「扯下之後該裝飾品，已經無法再使用的話，恐怕會構成毀損罪如果不構成毀損，但是如果有髒污需要清潔的話，也可以透過民事訴訟來求償清潔費用。」手癢？無聊扯下店家「鳳梨彩球」 民俗專家：觸霉頭（圖／民視新聞）民眾路過，無聊扯下鳳梨彩球，雖然無傷大雅，但被這麼一扯，對店家來說恐怕是好彩頭變成觸霉頭。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：手癢？無聊扯下店家「鳳梨彩球」 民俗專家：觸霉頭 更多民視新聞報導屏東傳槍響！槍砲案男拒捕 警開10多槍逮人「葳老闆」周品均現身北院！遭前夫控加重毀謗 周：只想以自身經驗鼓勵他人中共圍台軍演今實彈射擊 侯友宜：不分黨派團結一心面對民視影音 ・ 1 天前 ・ 3
最後善行！男子腦死家屬忍痛器捐 40多個家庭重燃希望
一名中年男子日前路倒送醫搶救後呈現腦死狀態，其姊、弟決定以器官捐贈方式為親人完成生命最後善行，成功捐出肝臟、兩顆腎臟、皮膚與骨骼組織，將造福超過40位病人。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
【年末勞權不要忘】年終獎金何時發？年前離職後還能領年終嗎？4大常見問題一次看
年末將至，不少勞工在年前轉職，但也擔心離職後是否能領年終獎金。勞動部提醒，只要勞資有約定，離職或資遣勞工仍可主張權益，離職預告期也算在職。此外，若年終獎金屬「獎勵性質」，是否納入投保薪資也有規範。《Yahoo股市》整理2026年終發放時間、離職勞工領取權益及投保薪資等4大常見問題及解答。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 4
涉洗錢225億、豪宅堆滿名牌包 「雨刷」3000萬交保｜#鏡新聞
多年前職棒假球簽賭案，組頭「雨刷」蔡政宜被許多球迷恨之入骨，沒想到他出獄後卻未見悔改，被查出跟中國籍妻子，設立水房助博弈集團進行跨國洗錢，經手金額高達逾225億元，夫妻涉嫌得手近2億元。橋頭地檢署昨偵結起訴，對蔡政宜求刑10年徒刑，12/30移審法院後，諭知3000萬元交保，並限制出境、出海，實施電子監控。鏡新聞 ・ 22 小時前 ・ 1
101跨年煙火估吸20萬人潮 8醫護站不夠！北市出動4組機動救護
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 台北101跨年煙火每年都吸引大量人潮湧入，今年更預估有20萬人次將聚集於市府周圍。台北市衛生局今（31）日強調，為了因應可能的緊急醫療任務，衛生局已整備8站醫護站醫療人力，9部救護車之後送就醫量能，並增加了4組「機動巡檢救護人力」，有救護人員隨身攜帶醫療衛材，於市府周圍場域來回徒步巡視，隨時提供服務。 「2026台北...匯流新聞網 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
跨年必看！義大世界六大觀賞點攻略+交通三階段管制一次掌握
史上最浪漫跨年夜！義大世界藍色流星雨+巨型煙火樹閃耀夜空 【記者 王苡蘋╱高雄 報導】迎接2026年，義大世界台灣好報 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
「三中案」纏訟7年！馬英九二審無罪、僅蔡正元判3年半
政治中心／綜合報導前總統馬英九捲入的三中案，2025年最後一天，二審判決維持一審見解，宣告無罪，回溯事件是在2005年，馬英九任國民黨黨主席期間，涉嫌賤賣中影、中廣、中視股權及舊黨部大樓，造成國民黨損害72.9億元，檢方依違反證券交易法等罪嫌共起訴多人，不過只有前立委蔡正元被依業務侵占被判3年半，高檢署將研議提起上訴。記者vs.前總統馬英九（2018.）：「（總統要不要為自己的清白說個話。）」前總統馬英九，捲入三中案，纏訟7年，2025年最後一天二審判決出爐！台灣高等法院行政庭長王屏夏 ：「維持被告馬英九等三人無罪的結論，華夏、中視、中影、中廣公司以及國民黨舊黨部大樓交易，沒有違反公開發行公司取得，或處分資產處理準則。」高院判決無罪，不過回顧整起事件，爆發在2005年，時任國民黨主席的馬英九，涉嫌低價賤賣中視、中影、中廣等黨產，造成國民黨損失72.9億元，遭民進黨團柯建銘等人2006年告發，2014年特偵組簽結，2018年檢方又重啟調查，2021年馬英九和時任中投董事長張哲琛、總經理汪海清，一審三人獲判無罪，但整起事件到了二審，只有當時接手中影的前立委蔡正元，被指控利用中影股權交易機會侵吞公司資產，把錢拿來付房貸、裝潢等費用，維持原判3年6個月、沒收2億3919萬元。國民黨副主席蕭旭岑：「馬前總統對高等法院的判決，表示欣慰，感謝司法的公正，感謝法官秉公審理，還他清白。」前立委蔡正元：「檢察官也完全不忌諱啊，他幾乎等於是開口講，我只要咬馬英九我就沒事，為什麼叫我咬馬英九呢，他說馬英九賤賣黨產給我，二審定讞我會堅守崗位到最後一天，跟他投降免談。」針對三中案二審判決，國民黨副主席蕭旭岑稱馬英九表示欣慰。（圖／民視新聞）蔡正元聲稱當年馬英九要他救黨產，他接手中影，還扛中影的7億債務，如今卻成了三中案唯一有罪被告，直播親上火線稱會堅守崗位，反觀被判無罪的張哲琛，律師走出法庭神情一派輕鬆。張哲琛委任律師丁昱仁：「當事人對於二審結果，感到非常欣慰，而且這也是在我們原本理想的範圍中，他非常的高興。」前立委蔡正元成為三中案唯一有罪被告。（圖／翻攝自蔡正元YT）律師黃帝穎：「全案只有中影的部分，蔡正元被判刑，這部分違反經驗法則，尤其賤賣是事實，卻無高層相關負責人來進行法律上責任的追究，那這個部分，檢察官是有權上訴，也尊重檢察官上訴的權利。」但對於這樣的結果，高檢署不服研議上訴，三中案未完待續。原文出處：「三中案」纏訟7年！馬英九二審無罪、僅蔡正元判3年半 更多民視新聞報導鄭麗文有夠扯！竟要綠營「接受九二共識迎和平」 徐國勇氣炸開嗆蔡英文怨陳其邁吃冰不揪！全場「猛刷1句」拒絕：怕爆…政院出手了！藍白強推「反年改」法案 今遞狀聲請釋憲民視影音 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
三中案二審馬英九等3人仍獲判無罪 高院：檢方證據不足證明有罪
中國國民黨前主席馬英九等人涉低價出脫三中及舊黨部大樓，遭檢方依違反證交法等罪起訴，一審判決馬英九、張哲琛、汪海清無罪，檢方提起上訴，台灣高等法院今天判決「上訴駁回」，認為檢察官所提證據不足證明馬英九等3人有何非常規交易、特別背信、背信等犯行，因此判決無罪。可上訴。高檢署表示，將研議提起上訴。馬英九辦公室回應，馬英九非常欣慰，也感謝司法公正，感謝法官秉公審判，還他清白。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 23 小時前 ・ 435
2026新年快樂！台北101跨年煙火綻放6分鐘一次看
即時中心／徐子為、陳治甬報導向2025年告別！今（1）晚間迎來跨年夜，各國開始陸續倒數，施放煙火迎接2026年到來。今年台北101煙火主題為「SPARK 101」，首度採用低煙煙火，煙火秀長達360秒，並有5大段落呈現，還有「台灣隱形英雄」主題光雕秀成為跨年夜彩蛋！《民視新聞網》全程直播台北101煙火秀，與您一同邁向2026年。民視 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
台中霧峰嚴重車禍！機車碰撞大貨車…20歲女大生送醫不治
台中市霧峰區發生嚴重車禍，今日（31日）中午12時許，乾溪東路發生大貨車與機車碰撞事故，20歲鄭姓女騎士當場失去生命跡象，被緊急送醫搶救，目前警方正在釐清事故發生原因。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 發起對話
男童急性心肌炎後送搶命 凌天航空職工溫馨贈臂章安撫
中國圍島軍演，台灣上空氣氛劍拔弩張！澎湖縣駐地醫療直升機凌天航空昨（29）日接獲衛福部空審中心下令三總澎湖分院有1名男童，因急性心肌炎需緊急送往高雄長庚醫院進行後續治療。今年澎湖出現多起幼兒腸病毒重症案例，病患後送都是由凌天航空執行醫療後送任務，其中隨行醫護人員就是陳萬昇主任，男童在後送的過程中，以自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
元旦慢遊後壁 祈福走春欣賞季節限定大波斯菊花海美景
記者陳佳伶／後壁報導 元旦假期民眾常安排外出踏青、後壁泰安宮附近農田，近三公頃大波斯…中華日報 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
大字報控畢書盡「狼心狗肺」挨告毀謗 父友人遭判刑｜#鏡新聞
藝人畢書盡多年前來台發展時，他的爸爸曾委託一名鍾姓友人幫忙照顧，簽下合約要求走紅之後，要支付15萬元的酬勞，但由於畢書盡當時未成年，合約不成立，也沒有付錢，鍾姓男子很不滿，前年開始到處張貼大字報，指控畢書盡忘恩負義，被控妨害名譽，台北地方法院31日判決結果出爐，判處鍾姓男子拘役120天，可易科罰金，全案仍可上訴。鏡新聞 ・ 14 小時前 ・ 發起對話