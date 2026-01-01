台中跨年湧30萬人潮，盧秀燕超短致詞「馬麻愛你」，台下喝采 。（圖：中市府提供）

台中2026跨年晚會31日晚間在水湳中央球場舉辦，不僅有告五人、盧廣仲、動力火車等跨時代重磅歌星，更獨家邀請蕭敬騰睽違5年在台壓軸開唱，湧現30萬人潮。市長盧秀燕以「馬麻愛你」4字超簡短致詞，再刷新紀錄，祝福民眾馬年快樂，並與現場民眾一同321倒數，在180秒中高空璀璨煙火中，迎接新年。

台中跨年活動19時開始，由告五人震撼開場、盧廣仲暖歌連發、倒數前邀請金曲歌王蕭敬騰獨家開唱長達30分鐘，倒數後由天團動力火車接續嗨唱經典歌曲，讓台下歌迷聽得如癡如醉，跟著音樂搖擺唱跳，從傍晚一路High到凌晨。

新聞局長欒治誼表示，台中打造「含金量」最高的跨年晚會，集結16組「全A咖」卡司，獨家邀請蕭敬騰重返台中開唱，6首歌滿滿30分鐘，演唱會規格讓全場歌迷大飽耳福，搭配180秒高空璀璨煙火秀，在阿Ken與蔡尚樺聯合主持下，陪伴民眾迎接馬年到來。

台中水湳中央公園跨年晚會，湧入30萬人潮。（圖：中市府提供）

欒治誼指出，今年台中跨年維安全面升級，祭出有史以來最嚴格的安檢措施，不僅出動近800名警消協勤、員警荷槍實彈，更出動警犬巡查，並透過細胞簡訊進行人潮預警及突發事件通報，確保治安滴水不漏，讓民眾開心跨年、平安返家。跨年活動人潮在交警與義警指揮疏導下，依序散場，有效疏運。（寇世菁報導）