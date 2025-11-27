台中跨年第二波卡司曝光！告五人、麋先生、TRASH、動力火車接力開唱

【緯來新聞網】連續5年勇奪全台跨年晚會網路流量冠軍的「台中最強跨年夜」將在水湳中央公園登場，繼金曲歌王蕭敬騰之後，台中市政府新聞局長欒治誼今（27）日揭曉第二波卡司。她表示，台中跨年被譽為全台「含金量最高」的跨年演唱會，第二波卡司將由告五人震撼開場，金曲樂團麋先生、TRASH接力登場，進入2026再由動力火車熱血開唱。

欒局長指出，今年跨年演唱會自卡司公布後即引發高度關注，不僅集結金曲、金馬話題音樂人，更凸顯台中作為大型演唱會城市的能量與魅力。水湳中央公園已成全台灣最具代表性的跨年場地，城市吸引力與跨年品牌現已形成正向循環，歡迎全國民眾一起來台中迎接2026。



告五人今年首度入圍金馬獎，上週風光出席典禮，令TRASH相當羨慕：「希望我們也能夠有機會以音樂為電影服務。」，動力火車也笑說：「其實我們兩年前也有入圍過金馬獎，是《老狐狸》的主題曲〈鳥仔〉角逐最佳原創電影歌曲，但沒有得到獎，所以可能沒人發現我們入圍過。」。但動力火車6月拿下第二座金曲獎最佳演唱組合，他們說：「相隔20年，再拿到金曲獎，應該是今年最難忘的事吧！」



此外，關於跨年趕場，麋先生今年將在台中及台南兩地演出，他們幽默表示，除了各自的樂器是靈魂本體之外，「團員本人」更是必備核心要件，「只要麋先生五人到齊，就沒什麼大不了的事情」；告五人則透露因為要趕場，比較不方便吃晚餐，所以會帶一些食物充飢，因為有體力才能有好的演出；動力火車也老神在在說到：「今年一樣唱兩場，不會太趕，但距離不算近，所以還是會請團隊注意一下時間，安全最重要。」



新聞局表示，每年跨年都是歌手最忙的時候，動力火車幾乎已經忘記上次沒唱跨年活動是什麼時候了，顏志琳想了很久，想起多年前有次跨年夜放假，當晚他開車帶著家人到台北看101煙火，一起倒數迎新年；麋先生也分享，如果剛好沒有演出，我們會從嗜愛動物變成室內動物，因為跨年夜通常會很冷，沒有工作時最想做的事，就是待在暖暖的被窩裡，把自己包成一團，好好休息、好好充電，讓身心都準備好迎接下一年的全新挑戰；TRASH則表示，沒唱跨年的話會想要家人在一起，畢竟大部分跨年的時候都不在他們身邊，能夠跟家人迎接新的一年是很難得的。



迎接2026，動力火車分享，新的一年，一樣是希望身體越來越健康，然後有新的作品。最想戒除的壞習慣，顏志琳希望自己減少追劇時間；告五人表示，要提醒自己多運動，不要經常發懶躺在沙發上，也希望2026年的巡迴能順利完成，跟各地的歌迷與哈瓜連線！開心度過演唱會的每分每秒。；麋先生則說到，2026最想完成的，是我們的新專輯。最想戒掉的壞習慣，就是所有「會讓新專輯再延後一點點」的小毛病。不管是拖延、龜毛，還是突然靈感大爆走又把整首推翻，通通都希望能戒掉，讓 2026 更順一點。



新聞局說明，台中水湳中央公園占地67公頃，去年跨年夜一舉創下48.7萬人湧進會場，已成為全台最大戶外演唱會場地，也是全台最具人氣指標的跨年晚會。今年將透過三立都會台、台視主頻、TBC台中資訊台、高點綜合台、台灣大哥大MyVideo同步播出，邀請大家一同參與這場由蕭敬騰、告五人、麋先生、TRASH、動力火車「全A咖」接力的音樂盛典，共同感受台中跨年的獨特魅力。欒局長特別提醒，當天人潮眾多擁擠，請大家多利用大眾運輸工具前往會場，才能在散場後快速又平安回家。

