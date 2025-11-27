台中跨年第二波 告五人、麋先生、TRASH、動力火車開唱

台北市 / 綜合報導 南韓年度盛事金唱片頒獎典禮，明年1月10日將首度移師台北大巨蛋舉辦。主辦單位公布第一波出席名單，總共有9組大咖藝人，週四會再宣布第二波卡司，同時公開座位圖跟票務資訊，讓不少粉絲相當期待，也已經摩拳擦掌，準備搶票一睹偶像風采。IVE的一舉一動讓粉絲怦然心動，今年初金唱片的表演，無法親自到場沒關係，因為官方宣布，明年初她們將要再戰，也是首度登上大巨蛋，粉絲久等了，金唱片今（26）日終於公布典禮首波出席藝人名單，除了IVE外，LE SSERAFIM跟IZNA都會出席，男團則有NCTWISH，ENHYPEN，ZEROBASEONE，跟歌手ZOZAZZ，其中還有兩組怪物新人，ALLDAY PROJECT，跟防彈少年團的師弟CORTIS，九組陣容相當豪華。能參加盛會，對南韓歌手來說絕對是至高榮譽，以金唱片來看，它被譽為韓國的葛萊美獎，以「重實績重專業」聞名，會參考專輯銷量跟音源表現，也被稱作「歌手們最想得的獎項」，而下個月在高雄舉辦的AAA，則是韓國首個結合音樂、戲劇電影的頒獎典禮，能一次收集到頂流明星。台灣行銷傳播專業認證協會理事長王福闓說：「在這種所謂的指標性的國際城市，不論是台北，高雄或者是其他的六都，都有機會能夠更好的去增加，像是觀光客，粉絲來到台灣，也能夠在台灣的文創產業去提升。」專家點出，典禮挑台灣舉行，是因城市國際化程度高，且願意發展，透過跨國合作帶動經濟，在文化交流上也能進一步擴張，況且台灣K-POP粉絲多，還以超強應援聞名，或許也是典禮來台的原因之一。 原始連結

華視影音 ・ 1 天前