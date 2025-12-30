台中跨年維安升級 盧秀燕：結合安檢、特勤、防焰成史上最高規格 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

台中市跨年晚會去年共有48.7萬人參與，為全國最大，今年在中央公園登場，因應日前台北捷運隨機攻擊事件，將維安等級提升。台中市長盧秀燕表示，今年卡司更強，預估參與人數將突破去年的48萬人次，面對龐大人流，市府規劃安檢、疏散、特勤、防焰，並有2緊急狀況時發細胞簡訊，是史上最高維安等級。

台中市跨年晚會規模全國最大，演出卡司包含蕭敬騰、告五人、盧廣仲、動力火車等重量級藝人。盧秀燕說，台中市對於今年跨年晚會的維安工作提前、擴大、加深，並且提高層級，進行維安規畫與演練，到跨年前還是不斷演練、檢討，把維安做到非常縝密，讓參與民眾歡歡喜喜的來，安安全全的參加。

盧秀燕指出，為因應可能出現的人潮過度集中或突發事件，市府也規劃2種細胞簡訊機制。第1種為預防性簡訊，當現場人數接近負荷上限時，即主動通知周邊民眾避免再進場，以防擁擠或踩踏意外；第2種則是在實際發生危安事件時，即時通知現場及周邊民眾，說明狀況並引導避難或撤離。相關簡訊系統已進行測試與模擬，確保關鍵時刻資訊即時、指引清楚。

警察局表示，此次演練以「預防、秩序維持與安全疏散」為主軸，模擬多項突發情境，全面檢視跨單位聯繫與應變效能。首先是模擬安檢過程發生衝突或發現危害物品之排除，確保入場秩序與安全，接著是K-9警犬隊偵爆犬針對舞台、觀眾席與後台等重點區域執行場地檢查。

另外，針對人潮異常及危安事件，警察局也實施局部與全場疏散，並結合防踩踏機制，當民眾遭推擠受傷時能第一時間救護，最後模擬當會場有歹徒突發攻擊，警力如何圈圍及特勤中隊迅速到場即時壓制。

警方提醒，跨年晚會主辦單位設有安檢站，且會全程進行預防性蒐證攝影，請民眾配合脫下口罩、依工作人員引導，勿攜帶違禁物品，共同維護會場安全。

消防局說明，消防局配合演練執行局部與全面疏散作業，出動照明車啟動高功率照明，確保夜間疏散動線安全；並模擬隨機傷人事件，實施戰術緊急傷患救護（TECC），即時進行止血、檢傷與後送。

消防局補充，同時採「視同實戰」方式發送災防告警細胞廣播，測試群眾示警效能，另演練煙火落焰引發火災及燒燙傷情境，全面檢視大型活動消防與救護整合應變能力。

