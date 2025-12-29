台中跨年維安演練逼真 扮滋事民眾、歹徒超入戲 讓人誤以為真有狀況

台中市府進行跨年安全疏散暨聯合應變演練，其中一幕為民眾違規帶行李箱拒絕警方勸說。(記者蘇金鳳攝)

〔記者蘇金鳳／台中報導〕為確保「2026台中市跨年晚會」安全無虞，台中市政府今(29)日下午在水湳中央公園舉行「安全疏散暨聯合應變演練」，市長盧秀燕親臨視察，演練單位有警察局、消防局及新聞局等多個局處，演練過程中，飾演找麻煩的民眾、歹徒都很投入，演出逼真，沒有笑場，若非事先告知是演練，可能會讓人誤以為是真實情況發生。

盧秀燕視察後表示，今年跨年晚會演出卡司包含蕭敬騰、告五人、盧廣仲、動力火車等重量級藝人，預估參與人數將突破去年48萬人次，但因日前發生北捷隨機砍人事件，市府全面提升維安層級，活動前密集演練。她強調，對各系統團隊非常有信心，期勉大家齊心完成任務，讓所有市民都能平安、安心迎新年。

廣告

盧秀燕指出，此次維安演練共分5大部分，包括事前場地與設備全面安檢、大量人潮疏散演練、多元型態危機應變、特警即時壓制危險狀況，以及煙火施放安全管理。另外，市府規劃兩種細胞簡訊機制，第一種為預防性簡訊，當現場人數接近負荷上限，即主動通知周邊民眾避免再進場，以防擁擠或踩踏意外；第二種則是在實際發生危安事件時，即時通知現場及周邊民眾。

今天的演練以「預防、秩序維持與安全疏散」為主軸，模擬多項突發情境，首先是模擬安檢過程發生衝突或發現危害物品之排除，確保入場秩序與安全。

第二場則是K-9警犬隊偵爆犬針對舞台、觀眾席與後台等重點區域執行場地檢查。再來，針對人潮異常及危安事件，實施局部與全場疏散，並結合防踩踏機制，當民眾遭推擠受傷時能第一時間救護。最後模擬一旦發生歹徒突發攻擊，警力如何圈圍及特勤中隊迅速到場即時壓制。

台中市府在中央公園進行安全疏散暨聯合應變演練，K-9警犬隊偵爆犬對場地進行檢查。(記者蘇金鳳攝)

台中市府進行跨年安全疏散暨聯合應變演練，警方演練反制持刀民眾。(記者蘇金鳳攝)

