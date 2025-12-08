台中跨年迎接「超狂金曲名單」！王識賢、魏如萱同台飆歌嗨翻

王識賢（左）、魏如萱一同在台中跨年。（三立提供）

三立電視主辦的「2026包你發 麗寶跨年演唱會」公布第二波卡司，包括金曲歌王王識賢、金曲歌后waa魏如萱與師弟許含光，以及偶像男團女團SEVENTOEIGHT、ARKis、HUR＋，加上已公開的宇宙人、美秀集團和MARZ 23，眾星雲集、包羅萬象，要讓在麗寶樂園及電視前、網路上的觀眾，度過一個充滿音樂、煙火的繽紛夜晚。

王識賢從去年《角頭大橋頭》到今年《角頭鬥陣誒》，兩部電影共寫下4億多元的票房佳績，迎向2025年的最後一天，他感性表示：「在演藝圈闖蕩近40年，感謝粉絲們一直都在，即使擁有多年舞台經驗，依然帶著謹慎的心，想帶給大家更多不一樣的演出，所以這次跨年會有別以往的表演，希望能帶給大家耳目一新感受，代表2026將有新的出發，準備更多作品讓粉絲們大飽耳福和眼福，大家敬請期待！」

SEVENTOEIGHT對麗寶的煙火充滿期待。（三立提供）

2025年對魏如萱最難忘的事之一，絕對包括拿下第二座金曲歌后。但對於小小情緒就能有大大感受的人她來說，當過大的驚喜或驚奇突然不知道如何面對時，她會暫時停止感覺，需要更多時間再回頭看，才會知道真正難忘的是什麼。她說：「今年兒子上小學了，我們兩個一起適應搬家，一起適應新環境、新同學、新學校，他像個小小大人一樣，可以和我聊天還有一起去旅行，面對他長大的每一天，我都不想忘記。」魏如萱師弟許含光則說：「2025最難忘的是我完成從小的夢想，到明治神宮球場的右外野看養樂多燕子的比賽！還有我發行了第三張專輯，謝謝大家的支持！」

去年11月因台韓選秀節目《SCOOL》正式成團的「SEVENTOEIGHT」，成員們一起經歷了很多個第一次：第一次在韓國出道，第一次站上打歌舞台，第一次到不同的地方與粉絲「EECH」們見面，他們表示：「這一年很累但很值得！2026年 希望我們SEVENTOEIGHT更好、更亮眼，被更多人看到。」

《原子少年2》的人氣團「ARKis」去年底畢業演唱會結束後兩天就首次站上跨年舞台，成員鄭彫秦說：「超刺激！當時在台上跟觀眾朋友聊天我直接大詞窮，現在回想還是覺得自己很可愛。」禾雁凱補充道：「彫秦在跨年的倒數舞台上奔放自己、熱舞的樣子，我到現在還印象非常深刻，只有彫秦才能做出如此大E人的表現。」

ARKis的師姐HUR＋去年演出結束，竟是在雪山隧道裡倒數迎接新年，今年是她們首次要趕兩場演出，行程緊湊但充滿成就感，她們希望今年能有機會一起表演完一起倒數看煙火：「不要再在隧道裡面倒數了！」來自蒙古的巴倫月透露自己已經有8年沒和家人一起過新年了：「希望兩場演出之間的空檔，我能有時間跟家人通個電話，不過就算沒有也沒關係，因為 HUR＋ 也是我的家，和成員們在一起的時候，我會覺得自己不是一個人，心裡很幸福。」

SEVENTOEIGHT對麗寶的煙火充滿期待，JAGGER陳柏佑說：「聽說麗寶的煙火很厲害，倒數的那一刻，我想跟大家一起看煙火，迎接2026！我們也可能會在趕場的路上開直播，問一下路況，感覺有粉絲跟著我們一起趕場。」美祥M也表示：「希望我們可以留下來倒數，一起看麗寶的煙火！」魏如萱不忘為明年2月的小巨蛋宣傳，她笑說：「跨年演出的時長比較短，我會提醒大家我有小巨蛋的演出，歡迎大家來看！希望2026年，世界和平。」

