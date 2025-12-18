台中跨年連5年「網路冠軍」 2026最強跨年夜「整點必有大咖」含金量破表

台中跨年「含金量」超高。三立提供

「2026台中最強跨年夜」祭出一波波重量級卡司，晚會將由告五人開場、金曲歌王蕭敬騰倒數、動力火車跨年後首秀，還有三金歌王盧廣仲、金音樂團麋先生、金曲樂團TRASH、怕胖團等人氣卡司接力開唱；網友大讚台中跨年「含金量」全台最高，相約揪團朝聖。台中跨年主打「每整點」都有大咖登台嗨唱，節目緊湊不冷場。市府開心預告：除了水湳中央公園市府舉辦的主場跨年晚會之外，當晚還有后里麗寶樂園自辦大型跨年晚會、台中洲際棒球場五月天自辦售票演唱會及圓滿劇場首度有搖滾樂團跨年音樂祭，今年跨年夜台中市熱鬧滾滾、全城開趴，歡迎全國民眾來台中用音樂一起迎接新年。

廣告 廣告

「2026台中最強跨年夜」卡司。三立提供

「2026台中最強跨年夜」今（18日）舉辦記者會，由超人氣女團babyMINT唱跳拉開序幕，帶來破億點擊洗腦神曲〈Hellokittybalahcurrihellokitty美味しい〉，展現青春活力，第一次登上台中跨年舞台，表示將會有台中跨年限定版的編曲跟舞蹈，絕對讓粉絲驚艷，透露美美的跨年戰袍也已經準備好了，不管跨年夜是否會遇上寒流，團員們表示，私下已經相約好，每個人都要準備9個暖暖包禦寒，另外babyMINT還有個獨家秘招，每次上台演出前會「全員先開合跳100下」，既可以暖身開嗓又不怕冷；招牌歌曲〈LUCY〉中還有安排「健康操」橋段，跨年夜會帶粉絲一起動一動，但年輕美眉團最期待的還是能一嚐台中美食，對大甲芋頭酥、芋泥蛋糕、大腸包小腸、肉蛋土司如數家珍，台中女兒-跨年主持人蔡尚樺則是大推「夜間部控肉飯」，已想約好晚會結束後要來場女孩們的聚餐。

跨年藝人PIZZALI。三立提供

台中跨年除了先前曝光的蕭敬騰、動力火車、告五人、盧廣仲、麋先生、TRASH等重磅巨星之外，記者會再公布晚會全程豪華陣容；有全方位潮帥男神小樂吳思賢、搖滾樂團怕胖團、新世代男團SEVENTOEIGHT，以及PIZZALI、babyMINT、JUD陳泳希、PALLAS帕拉斯、無双樂團、瑪菲司Mavis、DJ Double K -風情萬種KTV等16組人氣歌手與樂團，晚會並由阿Ken、蔡尚樺蟬聯搭檔主持，12月31日晚間6時起將在水湳中央公園盛大登場。

連續5年奪下跨年晚會網路流量冠軍的台中水湳中央公園跨年晚會，中央公園占地67公頃，為全台最大戶外演唱會場地，也是全台最具人氣指標的跨年晚會，去年跨年夜一舉創下50萬人湧進會場紀錄，至今連續第9年，由三立電視及群健電視聯合製播，「2026台中最強跨年夜」將透過三立都會台、台視主頻、TBC台中資訊台、高點綜合台、台灣大哥大MyVideo同步播出。主辦單位特別提醒，跨年夜人潮眾多擁擠，請大家多利用大眾運輸工具前往會場，才能在散場後快速又平安回家。



回到原文

更多鏡報報導

還記得《海豚灣戀人》壞女人沈曼青嗎？ 徐潔兒合照高欣欣「看不出47歲了」

許允樂一婚張兆志時「講話被奉為聖經」 新婚李玉璽被酸「高EQ回應」：二婚第一天很幸福

專訪／喜翔太愛《百分之一相對論》急問導演：先拍影集好不好 宋偉恩見「大咖演員」當NPC超驚訝：他很貴