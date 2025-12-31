台中跨年／全場嗨翻天！美秀集團倒數後首唱 霸氣喊「準備大跳沒！」

記者林宜君／台北報導

台中麗寶樂園跨年晚會在2025年迎來最高潮時刻，由美秀集團接棒壓軸，帶領全場觀眾完成倒數後的新年首唱。成員一登台就高喊：「準備好跟我一起大跳沒！」，瞬間引爆現場氣氛，萬人跟著節奏揮舞手臂、齊聲喊叫，跨年派對感達到最高點。美秀集團的演出以活力十足的搖滾與互動舞台為主，成員們邊唱邊帶動觀眾舞動，讓台下從倒數緊張期待直接轉變成熱血派對模式。舞台燈光、煙火與音樂完美融合，現場觀眾不斷尖叫，手機燈光海隨著節奏閃爍，整個麗寶樂園被氣氛完全點燃。

演出中，美秀集團也不斷與觀眾互動，鼓勵大家把過去一年的不愉快都甩掉，把新的一年當作重置舞台。（圖／翻攝自台中麗寶跨年｜三立新聞網 YT）

演出中，美秀集團也不斷與觀眾互動，鼓勵大家把過去一年的不愉快都甩掉，把新的一年當作重置舞台。「新年新氣象，大家跟我一起大跳，讓今晚嗨到最高點！」成員喊著，現場觀眾熱情回應，形成跨年夜最具話題性的名場面。演出結束後，不少粉絲在社群平台留言直呼：「美秀集團壓軸嗨翻全場！」「這才是真正的新年首唱！」、「全場跟著她跳，氣氛炸到最高點！」，也讓這段倒數與新年首唱表演成為台中麗寶跨年晚會最亮眼、最熱血的瞬間之一。

