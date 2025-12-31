台中跨年／含金量最強活動！歌王蕭敬騰壓軸登場 17萬人擠爆中央公園

記者趙浩雲／台中報導

台中跨年主持人阿KEN與蔡尚樺。

由三立電視及群健電視聯合製播的「2026台中最強跨年夜」，今年祭出一波波重量級卡司；晚會將由告五人開場、金曲歌王蕭敬騰倒數、動力火車跨年後首秀，還有三金歌王盧廣仲、金音樂團麋先生、金曲樂團TRASH、怕胖團等人氣卡司接力開唱；網友大讚台中跨年「含金量」全台最高，相約揪團朝聖，目前已經累計17萬人到場。

台中跨年主打「每整點」都有大咖登台嗨唱，節目緊湊不冷場，市府也開心預告：除了水湳中央公園市府舉辦的主場跨年晚會之外，當晚還有后里麗寶樂園自辦大型跨年晚會、台中洲際棒球場五月天自辦售票演唱會及圓滿劇場首度有搖滾樂團跨年音樂祭，今年跨年夜台中市熱鬧滾滾、全城開趴，歡迎全國民眾來台中用音樂一起迎接新年。

小樂炸出超狂冰塊腹肌。

今年台中跨年晚會由阿KEN與蔡尚樺搭檔主持，開場就火花四射。蔡尚樺笑說，今年台中的跨年卡司堪稱全台最強，「因為我們有最帥的主持人！」沒想到阿KEN立刻接話自嘲：「因為我們有最老實的主持人。」讓蔡尚樺忍不住當場反問：「不是應該要禮尚往來嗎？」阿KEN這才趕緊補救，改口大讚蔡尚樺是「全台最美的主持人」，逗得全場笑聲不斷。

告五人以〈給你一瓶魔法藥水〉、〈我想要佔據你〉為「2026台中最強跨年夜」揭開序幕，馬上點燃現場氣氛，犬青率先問候：「台中的朋友你們好嗎？」獲得熱烈歡呼回應。

台中跨年告五人擔任開場演出。

接近晚上十點，阿Ken回到台上說：「你們準備好了嗎？那位長得很像盧廣仲的觀眾，你準備好了嗎？讓我們歡迎⋯⋯TRASH！」韋翔、頤原、博文、阿夜一個接一個走上台，台下觀眾已經接叫不斷；主唱阿夜難得以西裝領帶搭配眼鏡的斯文裝扮現身，第一首歌〈Never Die〉就叫大家「跳起來」，充滿熱血，緊接著馬上帶來第二首歌〈相信2024〉，再次「要台中全部動起來」。

台中跨年卡司有蕭敬騰、動力火車、告五人、盧廣仲、麋先生、TRASH等重磅巨星之外，還有全方位潮帥男神小樂吳思賢、搖滾樂團怕胖團、新世代男團SEVENTOEIGHT，以及PIZZALI、babyMINT、JUD陳泳希、PALLAS帕拉斯、無双樂團、瑪菲司Mavis、DJ Double K -風情萬種KTV等16組人氣歌手與樂團，晚會並由阿Ken、蔡尚樺蟬聯搭檔主持，12月31日晚間6時起在水湳中央公園盛大登場。

