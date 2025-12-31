台中跨年／告五人來了！狂飆5金曲 粉絲全嗨翻：你媽沒有告訴你

記者趙浩雲／台中報導

​由三立電視及群健電視聯合製播，阿Ken、蔡尚樺主持的「2026台中最強跨年夜」，今（31）日晚間7點在台中水湳中央公園登場，超人氣樂團「告五人」熱鬧開場，一連開唱5首經典歌曲，率先打開跨年的最高峰，新年倒數剩下5個小時。

告五人一連演唱〈給你一瓶魔法藥水〉、〈我想要佔據你〉、〈愛人錯過〉、〈好不容易〉、〈黑夜狂奔〉等歌曲，唱到〈愛人錯過〉的時候，台下觀眾更高聲大合唱，氣氛嗨到最高點。

台中跨年倒數嘉賓，壓軸倒數由睽違台灣跨年晚會5年的金曲歌王蕭敬騰，陪觀眾送走2025，進入2026後由動力火車首唱。

「2026台中最強跨年夜」由三立電視及群健電視聯合製播，阿Ken、蔡尚樺主持的，晚間7點在台中水湳中央公園登場，此外加上三金滿貫王盧廣仲、金曲樂團麋先生MIXER、TRASH加持、堪稱全台「含金量」最高的跨年晚會。

