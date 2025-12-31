台中跨年「回憶殺」！ 動力火車連唱經典掀全場大合唱

動力火車演唱多首經典歌曲。(記者蘇金鳳攝)

〔記者蘇金鳳／台中報導〕2026年台中跨年晚會，動力火車在倒數後開唱，演唱「除了愛你還能愛誰」、「忠孝東路走九遍」、「當」、「我很好騙」等多首經典歌曲，歌迷們都跟著哼唱，宛如成為大型演唱會。

動力火車是在倒數後開唱，兩人都表示，很高興能在2026年的第一天跟大家聚在一起，而第一首是演唱「除了愛你還能愛誰」，但第二首唱的是「忠孝東路走九遍」、「當」，由於這兩首歌大家耳熟能詳，台下一聽到響起尖叫聲。

尤其是動力火車唱還珠格格主題曲「當」時，眾人都跟一起唱，滿滿的回憶殺。

