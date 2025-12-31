台中跨年／壓軸炸場組合！王識賢美秀集團 麗寶跨年倒數全場暴動

記者林宜君／台北報導

台中麗寶樂園跨年晚會在2025年迎來最高潮時刻，全場觀眾在王識賢與美秀集團的帶領下，一起進入倒數時刻，現場氣氛嗨到最高點。（圖／翻攝自台中麗寶跨年｜三立新聞網 YT）

台中麗寶樂園跨年晚會在2025年迎來最高潮時刻，全場觀眾在王識賢與美秀集團的帶領下，一起進入倒數時刻，現場氣氛嗨到最高點，宛如一場大型共鳴派對。王識賢率先登台，帶來經典曲目，渾厚嗓音瞬間引爆全場，萬人齊聲跟唱，現場尖叫與歡呼聲交織成一片熱浪。緊接著，由美秀集團接棒演出，以搖滾與互動性極強的舞台表現，將全場氣氛再度推向巔峰。

王識賢與美秀集團齊聚舞台，帶領觀眾進入最後10秒倒數，隨著「3、2、1」聲響起，煙火點亮夜空，萬人同聲呼喊新年快樂，氣氛既熱血又感性。（圖／翻攝自台中麗寶跨年｜三立新聞網 YT）

倒數前夕，王識賢與美秀集團齊聚舞台，帶領觀眾進入最後10秒倒數，隨著「3、2、1」聲響起，煙火點亮夜空，萬人同聲呼喊新年快樂，氣氛既熱血又感性。現場粉絲紛紛表示，「今年跨年最難忘的瞬間就是這一刻！」、「王識賢＋美秀集團，這組合真的炸翻！」此次台中麗寶跨年晚會，也因為這段壓軸倒數表演，成為全台跨年話題的焦點，不僅讓粉絲大呼過癮，也讓王識賢與美秀集團的舞台魅力再次被肯定。

