台中跨年／夜太美！蕭敬騰睽違5年唱倒數「原KEY飆高音」大跳震撼全場

記者趙浩雲／台中報導

由三立電視及群健電視聯合製播的「2026台中最強跨年夜」，今年祭出一波波重量級卡司。睽違台灣跨年晚會五年回歸的蕭敬騰，狀態絕佳登場開唱，一連開唱多首金曲，通通都是原Key，讓網友大讚老蕭果然還是老蕭，實力就是擺在眼前。

睽違台灣跨年晚會五年的『蕭敬騰，在黃色麥克風前自彈自唱〈皮囊〉現身，炸裂高音直竄天際，最後更直接站上鋼琴飆唱，秀出緊身喇叭皮褲；接著曲風一轉：「唱情歌給你們聽好不好？」馬上溫柔唱起〈讓我為你唱情歌〉，邊唱邊揮手跟台下觀眾打招呼：「愛你們，你們好可愛喔！〈阿飛與小蝴蝶〉。」



「超級多人！台中的朋友，我是蕭敬騰，想你們。」笑稱自己剛剛在後台聽盧廣仲講話：「我真是快要笑死，好可愛。」他感性慰勞大家走過2025：「不管是學生壓力、工作壓力，都辛苦了，今年大家都不容易，馬上就要跨到2026，新的一年我們一定要開開心心，做自己最快樂的事情，才可以每天充滿能量，幫助更多的人，好不好？2026你們等著喔，一定會有更多好事發生，我們下次見面的時候，一定都會更好，接下來我要唱一首愛你們的歌：〈怎麼說我不愛你〉！」

廣告 廣告

蕭敬騰台中跨年炸翻天。

除了自己的原唱曲，老蕭還準備了蔡依林的〈倒帶〉，投入到蹲跪舞台；但情緒轉換得很快，老蕭說：「台中，來一首搖滾的作品好不好？Are you ready？〈王妃〉！」不斷在舞台上旋轉、跳躍，從延伸舞台衝回主舞台，把椅子搬到鋼琴上、再站到椅子上，呼喊「台中，我愛你們」，然後一躍而下，把接近倒數時分的舞台氣氛推到沸騰。

除了自己的原唱曲，老蕭還準備了蔡依林的〈倒帶〉，投入到蹲跪舞台；但情緒轉換得很快，老蕭說：「台中，來一首搖滾的作品好不好？Are you ready？〈王妃〉！」不斷在舞台上旋轉、跳躍，從延伸舞台衝回主舞台，把椅子搬到鋼琴上、再站到椅子上，呼喊「台中，我愛你們」，然後一躍而下，把接近倒數時分的舞台氣氛推到沸騰。

更多三立新聞網報導

吳宗憲跨年遭騎士亂入「鹿希派衝上台保護爸」 6年後本人證實曝真相

曹西平「16年前私房帥照」曝光！女星不捨悼念：他是大家生活中的陪伴

曹西平猝逝家中！他質疑「不到一天就冒屍斑？」 內行人曝真實情況

震驚曹西平驟逝！陳美鳳「心裡真的一揪」憶秀場點滴：不敢點開新聞

