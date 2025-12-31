台中跨年／宇宙人台中跨年開唱嗨翻全場 曝真心話：超怕冷場

記者林宜君／台北報導

人氣樂團宇宙人上場，點燃全場歌迷熱情。一登台就高喊：「你們準備好了嗎？」。（圖／翻攝自台中麗寶跨年｜三立新聞網 YT）

隨著跨年倒數即將來臨，台中麗寶樂園渡假區的「2026包你發麗寶跨年演唱會」現場氣氛火熱，人氣樂團宇宙人上場，點燃全場歌迷熱情。一登台就高喊：「你們準備好了嗎？」瞬間引發現場尖叫聲一片，歌迷揮舞手機與螢光棒，整個廣場宛如音樂嘉年華。宇宙人還向主持人表示：超怕冷場！

宇宙人向主持人表示：超怕冷場！（圖／翻攝自台中麗寶跨年｜三立新聞網 YT）

宇宙人演出曲目橫跨多張專輯經典金曲，包括《我的秘密》和《再見只在午夜》，引發歌迷大合唱。樂團成員更以輕鬆互動帶動現場氣氛，本場跨年演唱會集合中台灣最強卡司，除了宇宙人，金曲歌王王識賢、金曲歌后魏如萱、樂團美秀集團及新生代人氣團體SEVENTOEIGHT、ARKis等，也輪番登場，陪歌迷在煙火與倒數聲中迎接2026年。活動主辦單位表示，活動從晚間７點開始至午夜倒數結束，現場安全措施完善，觀眾數量雖多，但秩序良好，許多粉絲表示「未開唱就已經人滿為患」。

