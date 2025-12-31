台中跨年／小樂吳思賢脫了！銀色戰袍「上下齊開」被拱露點秀冰塊肌

記者趙浩雲／台中報導

吳思賢（小樂）銀色西裝上下齊開。

​由三立電視及群健電視聯合製播，阿Ken、蔡尚樺主持的「2026台中最強跨年夜」，今（31）日晚間7點在台中水湳中央公園登場，吳思賢（小樂）登場，身上只穿一件薄外套，胸肌與腹肌上下齊放，讓人視線都很難移開。

第一次來台中跨年的吳思賢（小樂），在6位舞者烘托下，一襲維多利亞荷葉袖的亮銀色西裝現身，載歌載舞〈Let Go〉，單穿外套的他胸膛若隱若現：「哈囉台中，你們好，非常謝謝台中的邀請，希望今天可以跟你們一起high一下，我本來以為今天台中會滿熱的，結果晚上還好。」

廣告 廣告

緊接著帶來睽違9年新專輯的歌曲〈Sing With Me〉；演唱投入、情緒亢奮的他，接著走到延伸舞台，在深情演唱第三首歌〈⁠⁠Another Life〉前說：「我怕我等一下沒聲音了，先祝大家新年快樂，我愛你們！」還特別對死忠粉絲撒糖：「謝謝我的Lover們，永遠在第一排等我。」最後帶來新專輯中和派偉俊合作的新歌〈Chasing Dreams〉，結束他的首次台中跨年。

吳思賢（小樂）放送冰塊腹肌。

台中跨年倒數嘉賓，壓軸倒數由睽違台灣跨年晚會5年的金曲歌王蕭敬騰，陪觀眾送走2025，進入2026後由動力火車首唱。

「2026台中最強跨年夜」由三立電視及群健電視聯合製播，阿Ken、蔡尚樺主持的，晚間7點在台中水湳中央公園登場，此外加上三金滿貫王盧廣仲、金曲樂團麋先生MIXER、TRASH加持、堪稱全台「含金量」最高的跨年晚會。

更多三立新聞網報導

曹西平猝逝家中！他質疑「不到一天就冒屍斑？」 內行人曝真實情況

震驚曹西平驟逝！陳美鳳「心裡真的一揪」憶秀場點滴：不敢點開新聞

乾兒子可以送曹西平了！治喪小組聲明曝光 Jeremy全權處理2件大事

曹西平治喪小組發聲！「歌后前夫三哥」奔回台 協助乾兒子處理後事

