台中跨年／小隊長盧廣仲〈魚仔〉全場合唱 不忘打新歌〈我只怪我自己〉

記者趙浩雲／台中報導

三金歌王盧廣仲背著吉他開唱。

由三立電視及群健電視聯合製播的「2026台中最強跨年夜」，今年祭出一波波重量級卡司。三金歌王盧廣仲背著吉他開唱，氣氛越來越熱。

帶來〈我愛你〉，歌詞唱到一半不時問台下「什麼？什麼」、「一起唱」，台下也有不少粉絲以手寫字板對他喊話：「盧廣仲，我想聽〈大人中〉」、「盧廣仲看這裡，我是怡安。」



緊接著〈魚仔〉依然是大家耳熟能詳的歌，盧廣仲問：「一起唱嗎？」小隊長時在台上指揮大家「台中，換你唱」；時而以招牌的語言「上次來台中就是上次了，YA！很開心在2025的最後一天來到台中，YA」。他問大家：「不知道大家有沒有聽過一句話『怪別人最壞，怪自己最帥』，講這個是接下來我要唱的是新專輯有一首歌叫〈我只怪我自己〉。」最後在〈太陽與地球〉與大家say goodbye。

「2026台中最強跨年夜」由三立電視及群健電視聯合製播，阿Ken、蔡尚樺主持的，晚間7點在台中水湳中央公園登場，此外加上三金滿貫王盧廣仲、金曲樂團麋先生MIXER、TRASH加持、堪稱全台「含金量」最高的跨年晚會。

