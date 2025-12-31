台中跨年／從雨區奔來！動力火車讚天氣太好 30年神曲一放全場都會唱

記者趙浩雲／台中報導

由三立電視及群健電視聯合製播的「2026台中最強跨年夜」，今年祭出一波波重量級卡司。跨進2026，「動力火車」率先起跑，在新年的台中用歌聲治癒了大家。

跨進2026，「動力火車」率先起跑，站上舞台演唱〈除了愛你還能愛誰〉，唱完尤秋興說：「感謝大家對我們動力火車的支持，除了愛大家還能愛誰，就是愛你們就對了。」接著〈忠孝東路走九遍〉，他們邊唱、邊致謝、邊打招呼，兩人開心從下雨的天氣來到天氣晴朗的台中「運氣非常好」。

動力火車一搭一唱說：「接下來這首歌，台下的年輕人聽過嗎？30年，但因為暑假都會播放這個電視劇，這首歌只有一個字，大家知道是什麼歌嗎？台下齊聲說：「〈當〉。」接著就進入全場大合唱。最後在〈我很好騙〉的歌聲中祝福大家新年快樂、心想事成。

