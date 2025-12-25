台中跨年「最嚴安檢」 10違禁品「長傘、行李箱」都不行

為防範近期頻傳的隨機攻擊事件，確保大型活動安全，台中市警局宣布全面進入「戰鬥狀態」。（圖／東森新聞）





為防範近期頻傳的隨機攻擊事件，確保大型活動安全，台中市警局宣布全面進入「戰鬥狀態」。迎接即將登場的五月天洲際棒球場演唱會及水湳中央公園跨年晚會，警方下達鐵腕維安令，所有入場民眾均須接受高規格安檢。市警局更列出史上最嚴格的「10大違禁品黑名單」，包括長傘、行李箱及發光氣球等常見物品均被禁止入場，並投入700名警力與偵爆犬，全力確保活動維安滴水不漏。



為落實維安，警方已提前於洲際棒球場進行模擬演練。五分局員警在演練中嚴格要求入場人員依序排隊、脫帽及脫口罩受檢。針對超過1公尺的長傘，警方表示因具攻擊風險，將強制代為保管；此外，各類行李箱、登機箱因檢查不易容易藏匿違禁品，且恐在緊急狀況下阻礙逃生動線，亦被列為重點管制項目。

西屯派出所所長王凱政特別提醒，除了槍枝刀械、化學危險物（燃油、瓦斯、酒精）及易燃粉末（如玉米粉）外，民眾跨年常攜帶的「波波球」（發光氣球），因填充氣體可能引發爆炸，此次也被列入黑名單。其餘如玻璃瓶、剪刀、無線遙控玩具及任何可投擲發射之物品，全數禁止攜帶。

針對水湳跨年晚會，目前規劃設置6道安檢門（ABC門共3處、1號及2號門共2處、凱旋七路1處）。然而，鑑於去年台中跨年湧入48萬人潮，外界擔憂僅6道安檢門恐造成入場嚴重回堵，甚至在緊急狀況下影響疏散效率。有民眾受訪時表示：「幾十萬人要同時往六個出口跑，確實有困難。」也有市民因擔憂人身安全，選擇在家跨年。對此，台中市警局強調，6道安檢門為初步規劃，後續將視現場人流狀況採「滾動式調整」。跨年夜當晚，警方將動員700名警力，包含霹靂小組及緝毒偵爆犬全數上線，以最高規格防堵任何暴力或攻擊事件發生，確保民眾能平安歡度跨年夜。

