台中跨年／看演出送禮物！瑪菲司Mavis驚喜丟出這一物 全場嗨翻天

記者趙浩雲／台中報導

​由三立電視及群健電視聯合製播，阿Ken、蔡尚樺主持的「2026台中最強跨年夜」，今（31）日晚間7點在台中水湳中央公園登場，瑪菲司Mavis登台演出。

跨年晚會現場氣氛熱烈，瑪菲司Mavis登台演出，一出場就以俐落舞台魅力點燃全場。她接連帶來〈Martini〉與〈Money Back〉兩首作品，節奏鮮明、舞步俐落，搭配舞者整齊劃一的動作，瞬間把現場情緒拉到最高點，台下觀眾跟著節拍揮舞雙手，不少人更直接站起來一起跳，跨年氣氛一路升溫。

廣告 廣告

演出過程中，瑪菲司也不忘與觀眾互動，驚喜送出labubu 娃娃，讓粉絲又叫又笑，現場充滿歡呼聲。她感性向大家致意，感謝在倒數前夜一起相聚，在熱烈掌聲與歡呼聲中，瑪菲司為跨年夜留下難忘又歡樂的一刻。

瑪菲司Mavis登台演出台中跨年。

台中跨年倒數嘉賓，壓軸倒數由睽違台灣跨年晚會5年的金曲歌王蕭敬騰，陪觀眾送走2025，進入2026後由動力火車首唱。

「2026台中最強跨年夜」由三立電視及群健電視聯合製播，阿Ken、蔡尚樺主持的，晚間7點在台中水湳中央公園登場，此外加上三金滿貫王盧廣仲、金曲樂團麋先生MIXER、TRASH加持、堪稱全台「含金量」最高的跨年晚會。

