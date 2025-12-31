台中跨年｜累計6.8萬人湧入 告五人開場連飆金曲！全場嗨翻掀高潮

告五人台中跨年開場。翻攝自YT三立新聞網SETN



「2026台中最強跨年夜」今（12/31）日晚間在水湳中央公園盛大登場，台中市府統計，截至晚間6時，已有約萬人提前進場卡位，迎接這場「全國含金量最高」的跨年晚會，截至晚上8時，更多達6.8萬人次湧入。

晚間7時，由告五人率先登台揭開序幕，接連演唱〈給你一瓶魔法藥水〉、〈我想要佔據你〉、〈愛人錯過〉、〈好不容易〉、〈黑夜狂奔〉，更和台下一同大合唱〈愛人錯過〉。

告五人也在台上與歌迷互動，笑說似乎從未在台中舉辦過大型演唱會，詢問「如果在台中開唱，你們會來嗎？」全場歌迷齊聲回應「會」，氣氛熱烈。

本屆跨年卡司陣容堅強，由金曲歌王蕭敬騰壓軸領軍，集結三金滿貫歌王盧廣仲、金曲天團告五人，以及TRASH、麋先生 MIXER等共16組重量級藝人輪番開唱，陪伴民眾一路嗨唱至2026年第一刻，並在倒數時刻施放 長達180秒的煙火秀，點亮水湳夜空。

