台中跨年／翁鈺鈞跨年直接台語開嗆〈我呸〉 一唱全場失控

記者林宜君／台北報導

台中麗寶樂園跨年夜星光熠熠，人氣歌手翁鈺鈞登台瞬間點燃全場氣氛，一連帶來多首代表作，其中最驚喜的莫過於改編演唱台語版〈我呸〉，熟悉旋律搭配台語歌詞一出，立刻引爆萬人尖叫，現場嗨度直衝最高點。翁鈺鈞以黑色潮流造型登場，氣場全開，演唱時情緒層層堆疊，台語版〈我呸〉不僅唱出不同於原版的狠勁，也多了幾分草根直白的魅力。

翁鈺鈞以黑色潮流造型登場，氣場全開。（圖／翻攝自台中麗寶跨年｜三立新聞網 YT）

台下觀眾齊聲跟唱、揮舞手機燈海，氣氛熱烈到宛如大型夜店現場。歌曲結束後，現場更爆出「太屌了！」、「這版可以直接發單曲！」等尖叫聲不斷。翁鈺鈞也在台上向觀眾拜早年，感性表示能在跨年夜與大家一起迎接新年意義非凡，並笑說台語版是為了跨年特別準備的「隱藏版彩蛋」，希望讓大家在新的一年把所有壓力都「呸」掉。誠意滿滿的演出，也讓他成為今年台中麗寶跨年晚會討論度最高的歌手之一。

