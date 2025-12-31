台中跨年｜蕭敬騰守喪期堅強開工 飆〈倒帶〉隔空拼Jolin

蕭敬騰包緊緊彩排。喜鵲娛樂提供



金曲歌王蕭敬騰12月27日一結束澳門音樂會即刻返台練團，昨（12╱30）提前赴台中為「2026台中最強跨年夜」彩排，由於夜晚氣溫偏低，他裹粽、全副武裝，靠米糕、炸粿等美食「充電」。

這個歲末，對蕭敬騰和經紀人老婆Summer來說是艱難的，因為他的岳父林光寧因病驟逝，他坦言：「家人需要時間消化和適應沒有老爺的日子，但Summer 和我已經開工了，不能讓岳父太擔心；岳父挑了子女都在的時候離開，讓我們有機會陪伴、跟他好好道別。」

廣告 廣告

蕭敬騰有感而發地說：「過去這1年，我和Summer學習了很多，我們會互相提醒要先照顧好自己，才能照顧更多人，所以再困難再忙碌也要盡量吃好、睡好，保持運動、維持身心靈健康。」

蕭敬騰利用彩排前的空檔品嚐知名小吃。喜鵲娛樂提供

就在蕭敬騰返台前1天，台灣東北地區發生規模7.0強震，他掛心家人及毛小孩，「家人群組第一時間就報平安，毛孩們有的依舊熟睡、有的嚇到躲起來，感謝一切平安」。儘管澳門返台後就緊接到台中唱跨年，他依舊表示：「歌手有舞台是幸福的，觀眾開心我們就開心，不辛苦。」

今蕭敬騰帶著樂手、燈光、視訊等30人團隊準備近30分鐘的炸裂舞台，除了〈皮囊〉、全場大合唱的〈阿飛的小蝴蝶〉、〈王妃〉，還特別準備了昔日翻唱女歌手作品的專輯《Love Moment》中的〈倒帶〉，和在大巨蛋開唱的蔡依林（Jolin）遙相呼應。

愛吃的蕭敬騰走到哪都期待吃到當地特色或推薦的美食，也利用彩排前的空檔品嚐米糕、碗粿、炸粿、鹹粥、豬油飯、古早味阿婆粉粿等知名小吃；結束跨年演出後，他將帶團隊大吃一頓，笑說：「用吃來迎接新年是不能少的，我希望自己和大家未來的日子，每天都要過得盡興：盡興工作、盡興生活。」

更多太報報導

錦雯綠島約泡2女星 害她過敏抽筋

金唱片頒獎典禮2平台轉播 「CORTIS」首登大巨蛋不漏看

吳克群曝最末日的幸福 告白「好好去愛1個具體的人」