台中跨年／這才叫跨年壓軸！倒數最後王牌是他 全場狂喊：仁哥！

記者林宜君／台北報導

台中麗寶樂園跨年晚會在倒數時刻迎來最高潮，重量級嘉賓王識賢壓軸登場，熟悉歌聲一響，全場情緒瞬間被拉到最高點，狂喊：仁哥！觀眾齊聲跟唱，現場氣氛嗨到最到點。王識賢一連帶來多首經典代表作，渾厚嗓音在戶外舞台依舊穩定有力，勾起不同世代的共同回憶。從前奏一響起，台下立刻出現大合唱場面，萬人齊唱的震撼畫面，成為麗寶跨年夜最具代表性的名場面之一。

王識賢演唱過程下台與粉絲們互動，讓粉絲非常感動。（圖／翻攝自台中麗寶跨年｜三立新聞網 YT）

在倒數前夕，王識賢也向現場觀眾送上新年祝福，希望透過歌聲陪伴大家走向全新開始。真誠的發言搭配經典金曲，也讓現場氣氛再度升溫。隨著倒數聲響起、煙火點亮夜空，全場在王識賢的歌聲中迎接新年，畫面溫馨又震撼，王識賢演唱過程下台與粉絲們互動，讓粉絲非常感動。

