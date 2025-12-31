台中跨年／金曲歌王歌后齊聚麗寶跨年夜 豪華陣容陪你倒數迎新年

記者林宜君／台北報導

台中麗寶樂園渡假區的跨年演唱會卡司陣容也正式出爐。（圖／翻攝自台中麗寶跨年｜三立新聞網YT）

隨著跨年倒數進入倒數階段，台中麗寶樂園渡假區的跨年演唱會卡司陣容正式出爐，集合金曲級人物與新生代人氣團體，成為中台灣年底最受矚目的迎新舞台之一。

今年麗寶跨年演唱會陣容強大，橫跨 金曲獎經典歌手、樂團與新生代偶像，不只將陪歌迷倒數進入嶄新的2026年，還在夜空下以精彩表演、煙火與音樂秀締造跨年特別情緒。陣容亮點包括：

• 金曲歌王 王識賢與金曲歌后魏如萱（waa），為演唱會注入重量級歌藝實力。

• 眾多團體與樂團藝人如宇宙人、美秀集團、Marz23，帶來不同曲風的現場演出。

• 深受年輕樂迷喜愛的新興團體如SEVENTOEIGHT、ARKis、HUR+ 加入演出行列。

• 另外還有許含光、翁鈺鈞、Breaking Bad Crew 舞團 也將輪番上台，讓跨年夜更熱鬧。

這場盛典不只專注於聲光表演，還融合麗寶樂園特色，包括摩天輪燈光秀、煙火與節慶倒數氣氛，吸引大批歌迷與旅客提前湧入樂園同樂。由於活動規模龐大，警方與安全單位已提前進行警戒演練，以確保活動順利安全進行。

