台中跨年／魏如萱嗨喊「我的歌迷呢」 台中跨年演唱會氣氛炸裂

記者林宜君／台北報導

金曲歌后魏如萱壓軸開唱，立刻引爆全場氣氛。（圖／翻攝自台中麗寶跨年｜三立新聞網 YT）

台中麗寶樂園「2026包你發麗寶跨年演唱會」迎來重頭戲之一，金曲歌后魏如萱壓軸開唱，立刻引爆全場氣氛。開場不久，魏如萱便熱情喊話：「我的歌迷呢！」全場數萬名觀眾立刻回應尖叫與揮手，現場氣氛嗨到最高點。

魏如萱演唱多首代表作，從抒情慢歌到動感快歌，搭配舞台華麗燈光與煙火秀，成功將跨年夜氣氛推向高潮。她在演唱過程中不時與觀眾互動，熱情問候歌迷，讓現場粉絲直呼「好感動！」、「魏如萱真的太有感染力！」

魏如萱熱情喊話：「我的歌迷呢！」。（圖／翻攝自台中麗寶跨年｜三立新聞網 YT）

此次麗寶跨年演唱會陣容堅強，除了魏如萱外，還有金曲歌王王識賢、人氣樂團宇宙人、美秀集團、Marz23，以及新生代偶像團體SEVENTOEIGHT、ARKis、**HUR＋**等輪番演出。舞台設計搭配煙火、音樂和舞蹈，讓全場觀眾沉浸在嶄新的２０２６年迎新氣氛中。麗寶樂園表示，魏如萱的演出不僅是整晚演唱會的亮點之一，也成功帶動觀眾情緒，讓歌迷與舞台零距離互動，成為中台灣跨年夜的話題焦點。

