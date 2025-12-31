台中跨年／麋先生今年最後一場演出 ！感性唱〈都是浪漫害的〉

記者趙浩雲／台中報導

麋先生台中跨年，今年最後一場演出炸翻天。

由三立電視及群健電視聯合製播的「2026台中最強跨年夜」，今年祭出一波波重量級卡司。金曲樂團「麋先生MIXER」以魅惑感十足的〈壞蛋〉開啟屬於他們的演出段落，主唱聖皓的聲音與姿態性感又妖嬈；〈天生寂寞〉前奏一下，他要「全場跳起來」！

兩首唱完，5位團員一一和大家打招呼，聖皓說：「這是麋先生2025最後一場演出，希望可以跟大家度過最後的幾個小時，如果你會唱，如果你聽過，都歡迎跟我們一起大聲的唱，〈都是浪漫害的〉。」最後一首歌，他們手上有螢光棒、有任何可以發亮的朋友「把手借給我」，以〈去飛翔〉帶領大家飛向2026：「新年快樂！」

「2026台中最強跨年夜」由三立電視及群健電視聯合製播，阿Ken、蔡尚樺主持的，晚間7點在台中水湳中央公園登場，此外加上三金滿貫王盧廣仲、金曲樂團麋先生MIXER、TRASH加持、堪稱全台「含金量」最高的跨年晚會。

