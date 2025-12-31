台中跨年／麗寶跨年最嗨瞬間！Marz23接棒美秀集團 新年開唱嗨翻全場
記者林宜君／台北報導
台中麗寶樂園跨年晚會在2025年的倒數後迎來高潮，由Marz23接棒美秀集團新年開唱，現場粉絲嗨到完全不想走，氣氛宛如大型派對般熱烈。Marz23 一出場便引爆全場，成員們充滿活力的舞步與舞台魅力讓觀眾尖叫連連，萬人跟著節奏揮舞手燈，整個舞台燈光、音樂與觀眾呼喊聲融合成震撼的跨年畫面。
演出過程中，Marz23不忘與現場粉絲互動，鼓勵大家把過去一年的不愉快都甩掉，迎接全新的2026年。「新的一年，讓我們一起嗨到最瘋！」全場觀眾跟著舞動，形成跨年夜最具青春能量的名場面。演出結束後，社群平台迅速被洗版，粉絲紛紛表示：「Marz23太炸了，完全不想走！」、「跨年首唱現場氣氛爆表！」，也讓新年首唱成為台中麗寶跨年晚會最亮眼、最話題性的瞬間之一。
