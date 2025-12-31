台中跨年／麗寶跨年被震到！SEVENTOEIGHT登台 粉絲驚喊：以為在看韓團

記者林宜君／台北報導

不少網友大讚「舞台規格完全不輸韓團」。（圖／翻攝自台中麗寶跨年｜三立新聞網 YT）

台中麗寶樂園跨年晚會高潮不斷，，整齊劃一的舞步、現場全開麥實力與舞台燈光完美結合，讓不少粉絲直呼「以為在看韓團演唱會」，氣氛瞬間被推上最高點。SEVENTOEIGHT 以高強度舞曲串燒開場，成員們從走位、肢體線條到表情管理都毫不馬虎，即使在戶外大型跨年舞台，依舊展現近乎演唱會等級的完成度。尤其在副歌段落，全場跟著節奏揮舞應援燈，畫面震撼，現場宛如大型K-pop拼盤演出。

台中跨年炸場 SEVENTOEIGHT被讚韓團等級。（圖／翻攝自台中麗寶跨年｜三立新聞網 YT）

演出過程中，SEVENTOEIGHT 也不忘與粉絲互動，成員輪流向台下觀眾問候、拜早年，感謝粉絲一路以來的支持，並承諾新的一年會帶來更多作品回饋歌迷。真誠發言搭配炸裂舞台，也讓台中麗寶跨年晚會留下最具話題性的瞬間之一。演出結束後，不少網友大讚「舞台規格完全不輸韓團」、「現場真的有被震到」、「台灣男團終於站穩大舞台」。

