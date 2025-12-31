台中跨年／2025最後一晚最狠畫面 HUR+麗寶跨年登場全場尖叫狂飆

記者林宜君／台北報導

HUR+性感又帶勁的演出風格，讓台下觀眾尖叫連連，手機全舉高捕捉每個瞬間。（圖／翻攝自台中麗寶跨年｜三立新聞網 YT）

台中麗寶樂園跨年晚會迎來2025年最後一晚高潮時刻，女團HUR+壓軸登場瞬間點燃全場，尖叫聲幾乎從頭到尾沒停過，氣氛一路炸到倒數前夕，被粉絲形容是「今晚最辣、最狠、最失控的一段」。HUR+以高強度舞曲開場，成員們火力全開，不論是舞蹈力道、表情管理還是舞台走位都展現高度完成度，搭配炫目燈光與節奏強烈的音樂，瞬間把麗寶跨年現場變成大型派對。

台中麗寶樂園跨年晚會迎來2025年最後一晚高潮時刻，女團HUR+壓軸登場瞬間點燃全場。（圖／翻攝自台中麗寶跨年｜三立新聞網 YT）

性感又帶勁的演出風格，讓台下觀眾尖叫連連，手機全舉高捕捉每個瞬間。演出過程中，HUR+ 演出結束後，不少網友狂讚「現場比直播還辣」、「尖叫到喉嚨痛」、「HUR+根本跨年氣氛製造機」，也讓她們的麗寶跨年演出被點名為本屆晚會最具話題性的名場面之一。

更多三立新聞網報導

于朦朧離奇墜樓後又爆大佬性騷擾男星！全網怒轟：娛樂圈太噁心

台中跨年／魏如萱嗨喊「我的歌迷呢」 台中跨年演唱會氣氛炸裂

台中跨年／ARKis暖場麗寶跨年演唱會嗨翻全場 觀眾尖叫

迪麗熱巴替身曝光長相幾乎一模一樣！網友分不清真假

