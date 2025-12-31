台中跨年／ARKis暖場麗寶跨年演唱會嗨翻全場 觀眾尖叫

記者林宜君／台北報導

台中麗寶樂園「2026包你發麗寶跨年演唱會」盛大開場，暖場表演由知名ARKis帶動全場氣氛，引來現場數萬名歌迷熱烈尖叫。（圖／翻攝自台中麗寶跨年｜三立新聞網 YT）

台中麗寶樂園「2026包你發麗寶跨年演唱會」盛大開場，暖場表演由知名ARKis帶動全場氣氛，引來現場數萬名歌迷熱烈尖叫。舞團以精湛舞技、火熱節奏串連演出，成功讓觀眾提前感受跨年熱度。

ARKis在演出中展現多首經典舞曲編排，融合街舞、嘻哈與現代舞元素，舞步整齊俐落、現場氣氛嗨到最高點，不少歌迷在社群上分享短片表示：「開場就被舞團燃爆！」、「ARKis真的太厲害，根本是跨年最佳暖場！」

2026包你發麗寶跨年演唱會還有金曲大咖。（圖／翻攝自Threads）

此次跨年演唱會陣容豪華，還有金曲歌王王識賢、金曲歌后魏如萱，以及人氣樂團宇宙人、美秀集團、Marz23，年輕人最愛的偶像團體SEVENTOEIGHT、ARKis、HUR＋、以及歌手許含光、翁鈺鈞等輪番登場，搭配璀璨煙火與舞台燈光秀，讓全場觀眾沉浸在音樂與新年氣息之中。

麗寶樂園表示，跨年當晚現場觀眾人數眾多，但秩序井然，歌迷不僅享受音樂，也感受到熱烈的新年氣氛。ARKis的表演成功為演唱會揭開序幕，也成為粉絲討論的焦點，許多人直呼「這暖場表演就值回票價！」

