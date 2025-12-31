台中跨年／SEVENTOEIGHT組曲狂飆！ 天團BIGBANG神曲唱給你聽

記者趙浩雲／台中報導

SEVENTOEIGHT帥氣登場台中跨年。（圖／三立）

​由三立電視及群健電視聯合製播，阿Ken、蔡尚樺主持的「2026台中最強跨年夜」，今（31）日晚間7點在台中水湳中央公園登場，男團選秀出身的「SEVENTOEIGHT」以組曲熱鬧登場。

男團選秀出身的「SEVENTOEIGHT」以天團BIG BANG的〈BANG BANG BANG + FANTASTIC BABY〉組曲熱鬧登場，整齊劃一的舞步搭配舞群氣勢壯觀，他們一一跟現場觀眾介紹自己：「這是我們準備的驚喜表演，大家喜歡嗎？想把能量帶給大家。」接著演唱出道先行曲〈PDSR（ Please Don't Stop the Rain）〉，6位活潑帥氣的白馬王子，吸引台下粉絲手機狂拍、尖叫不斷。

SEVENTOEIGHT帥氣登場台中跨年。（圖／三立）

接著情緒一轉，「SEVENTOEIGHT」邀請觀眾把手舉高，開啟手機手電筒，演唱出道後的單曲：「2026希望大家跟我們一起走下去，相信每個人人生中一定有想陪伴很久的人，送給大家〈一起走〉。」最後他們以〈DRIP&DROP〉，用最high的方式結束2025、完成他們在水湳中央公園的演出。

