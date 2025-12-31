台中跨年／TRASH成軍16年首次！阿夜「難得斯文」超帥 博文謝搖滾之神

記者趙浩雲／台中報導

TRASH首次在台中擔任跨年嘉賓。

​由三立電視及群健電視聯合製播，阿Ken、蔡尚樺主持的「2026台中最強跨年夜」，今（31）日晚間7點在台中水湳中央公園登場，天團TRASH首次在台中擔任跨年嘉賓。

接近晚上十點，阿Ken回到台上說：「你們準備好了嗎？那位長得很像盧廣仲的觀眾，你準備好了嗎？讓我們歡迎⋯⋯TRASH！」韋翔、頤原、博文、阿夜一個接一個走上台，台下觀眾已經接叫不斷；主唱阿夜難得以西裝領帶搭配眼鏡的斯文裝扮現身，第一首歌〈Never Die〉就叫大家「跳起來」，充滿熱血，緊接著馬上帶來第二首歌〈相信2024〉，再次「要台中全部動起來」。

TRASH阿夜熱血開唱，全場嗨翻。

唱到一半，貝斯手博文感性表示：「親愛的搖滾之神，謝謝你今年一整年的帶領，請將我們一整年所感受到的痛苦與苦難，轉換成未來的幸福，痛苦會過去，愛會留下來。」阿夜則說：「今天非常開心，這個樂團已經成軍第十六年了，可能很多朋友這幾年才知道我們，但16 年來我們第一次來台中唱跨年啊！我們感受一下台中愛在哪裡？在場有小垃圾（粉絲名）嗎？你們被叫垃圾是不是很開心？」



他繼續說：「這個樂團，今年做了很多有趣的事，前陣子我辦了自己小巨蛋的演唱會， 頤原、奎剛也發行了專輯，貝斯手博文當爸爸了，據說寫真集也在路上了，請大家敬請期待。」在台上邀請大家跟他們一起拍reels、搭上〈幸福的末班車〉，因為〈終究還是因為愛〉。

