台中跨年2免費接駁路線 偵爆犬、緝毒犬都出動「加強戒備」

台中跨年，警方出動偵爆犬、緝毒犬維安。台中市府提供





今天（12／31）就是跨年夜，許多人都會參加各地的跨年活動，台中的跨年活動將今晚在水湳中央公園盛大登場，16組海內外的大咖團體都來到台中跨年演出，現場除加派警力執行秩序維護外，今天更出動「汪汪隊」偵爆犬、緝毒犬至現場確認安全。另外，市府也規劃兩條免費接駁路線，包括「市政府線」及「松竹線」，確保民眾都能安全回家。

台中跨年，警方出動偵爆犬、緝毒犬維安。台中市府提供

晚會交通方面，交通局長葉昭甫表示，今年跨年晚會卡司堅強、預期人潮眾多，呼籲民眾多加利用大眾運輸工具前往會場，其中搭乘捷運最為便利。民眾可搭乘台中捷運至「文心櫻花站」或「文華高中站」，下車後步行約30分鐘即可抵達水湳中央公園，沿線甘肅路已規劃寬敞人行通道，足以容納大量人潮，並有交通管制措施確保行走安全。

廣告 廣告

葉昭甫指出，市府規劃兩條免費接駁路線，包括「市政府線」及「松竹線」，自下午5時30分起陸續發車，人滿即發，提升轉乘便利性；散場接駁則自晚間10時至翌日凌晨1時30分，班距約10至15分鐘一班，協助民眾順利返程。跨年夜捷運也將加密班次並延長營運至凌晨2時，確保散場交通順暢。

台中跨年，警方出動偵爆犬、緝毒犬維安。台中市府提供

另外，水湳中央公園及周邊經貿園區將實施交通管制，核心區域汽、機車無法進入。

針對治安部份，警方將於今年活動現場入口處實施安檢，並增派警力維護活動安全，應對突發事故，提醒民眾配合警方指示，並遵守主辦單位公告與禁帶物品。

台中跨年，警方出動偵爆犬、緝毒犬維安。台中市府提供

針對跨年晚會安全，警方也特別派出「汪汪隊」執行跨年晚會勤務，包括偵爆犬Volvo（2歲），專長TATP及黑火藥等爆裂物偵搜、偵爆犬Zebra（2歲），專長TATP及黑火藥等爆裂物偵搜。以及緝毒犬Dottie（2歲），專長海洛因、安非他命、大麻等毒品偵搜、緝毒犬Lala（4歲），專長海洛因、安非他命、大麻等毒品偵搜。

警方強調，將以「安全第一、順暢優先」為原則，全力守護活動現場秩序與市民安全，並呼籲民眾相互體諒、遵守規定，共同迎接平安、歡樂的新年。

更多太報報導

忘了藥名！她畫「火柴人」 藥局老闆「靈光一閃」命中…網讚：太用心了

溜滑梯「阿公與阿嬤肉體交疊」！辯純聊天 男判拘女也慘了

化學系學生嗆要搞大事「逼我當鄭捷」 清大發聲了！警方2小時急逮人