台中跨年3大活動齊發！分階段加密班距 最強跨年疏運系統1次看

記者陳佳鈴／台中報導

台中捷運公司為因應疏運需求，今日正式公告交通應變方案：當日營運時間將加碼延長至翌日（1月1日）凌晨2時，並採分階段加密班距。（圖／中捷公司提供）

台中市12月31日跨年夜將迎來「三大重磅活動」齊發，預計湧入數十萬人潮。台中捷運公司為因應疏運需求，今日正式公告交通應變方案：當日營運時間將加碼延長至翌日（1月1日）凌晨2時，並採分階段加密班距，打造最強跨年疏運系統！

中捷公司表示，台中市三大跨年活動會場鄰近捷運站或在捷運站旁設有免費接駁車，搭乘捷運是最佳選擇。中捷已完成各項疏運準備，12月31日將分階段調整班距，白天維持平日時刻表，尖峰時段班距為6分鐘，離峰時段為9分鐘；自晚間7時起，因應跨年晚會人潮湧現，原離峰班距將加密至6.5分鐘，並持續營運至凌晨2時，讓民眾於活動後能夠快速、平安地返家。當天晚上中捷公司緊急應變小組將與捷運警察配合強化場域安全，捷運警察亦將增派警力巡邏守望，維護疏運安全。

台中跨年夜「三大盛事」，包括由台中市政府在水湳中央公園主辦「2026 台中最強跨年夜」、還有圓滿戶外劇場的跨年音樂會「FOREVER YOUNG 2526'」，還有五月天再洲際棒球場開唱，《回到那一天》25 週年巡迴演唱會。活動結束已接近午夜，為了接應廣大民眾，交通運輸系統也擴大實施。

中捷公司進一步說明，台中跨年晚會在當天晚間6時暖場，7時正式開唱，為有效疏運人潮，市府規劃2條免費接駁車路線，分別自捷運市政府站及松竹站發車。往會場接駁車發車時間為晚間5時30分至11時；回程則自晚間10時至翌日凌晨1時30分，班距約10至15分鐘一班，坐滿或時間到即發車。此外，民眾可搭捷運至文華高中站或文心櫻花站，沿著甘肅路人行通廊步行前往會場，沿途均設有清楚指標及交通管制設施。

中捷公司指出，除了跨年晚會，洲際棒球場當晚亦舉辦五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會。主辦單位在捷運松竹站設置免費接駁專車，歡迎「五迷」搭乘捷運前往五月天主題車站－松竹站拍照打卡，再轉乘接駁專車直達演唱會現場。

