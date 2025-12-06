台中跨業交流會交接 企業主拚經濟

「台中市跨業交流會」舉行聯合交接典禮。（主辦單位提供）

記者楊文琳∕台中報導

「台中市跨業交流會」廣納近千名在地各行業企業主舉行聯合交接典禮，由工策會總幹事黃于珊代表市長盧秀燕頒贈感謝狀與聘書予卸任及新任幹部。現場並舉辦趣味競賽及各組勁歌熱舞表演。

黃于珊表示，跨交會自民國八十三年由工策會輔導成立以來，不僅每月辦理講座與例行活動，每年亦規劃大型跨組活動，包括爬山健行、名人講座及團體建設等，成為市府與民間溝通的重要橋梁。

黃于珊說，根據經濟部今年第三季統計，台中在公司與商業登記家數、資本額等八項主要經濟指標中，有五項獲六都第一，《天下雜誌》永續幸福城市調查及《遠見雜誌》縣市永續競爭力調查中，台中經濟面向為六都第二，城市發展深受肯定。

立法院副院長江啟臣表示，台中產業以中小企業為骨幹，數十年來締造無數經濟奇蹟，奠定城市發展基礎。立委楊瓊瓔表示，市府團隊及民意代表將持續攜手企業因應全球局勢變化，打造台中成為企業投資首選與亞太最具競爭力的典範城市。

經發局副局長林敏棋指出，盧秀燕推動「慶典經濟」，「台中購物節」累計登錄金額突破二百二十五億，吸引龐大消費與旅遊人潮，是全台最受歡迎購物節之一。