台中路口「3輪胎套號誌桿」竟是輪胎行老闆神操作！30年已救2命

台中一處路口有根紅綠燈桿底部套著3個輪胎，引發網友熱議。（圖／翻攝自GoogleMap）

台中市一處十字路口處，有根紅綠燈桿底部套著3個輪胎，有網友將此景拍下後PO上網，好奇提問「輪胎怎麼放進去的？」，引發熱議。據了解，該電線桿旁是一家輪胎行，輪胎行老闆在30年前架設號誌桿時就請施工人員從頂端套入，這30年來已成功保護2名機車騎士在車禍中免於嚴重傷害。

許多民眾好奇「究竟是如何將輪胎套入」。（圖／翻攝自GoogleMap）

位於西屯區洛陽街、青海路口的紅綠燈號誌桿底部套有3個輪胎，號誌燈桿不但高聳，頂端又是L型彎曲狀，讓許多民眾好奇「究竟是如何將輪胎套入」，近日有網友將此景拍下PO上網，好奇提問「它怎麼放進去的？」引發熱議，有網友開玩笑回覆「紅綠燈還小的時候放的」、「趁號誌桿不注意時塞進去的」，也有其他網友認為「應該是把輪胎切開後放進去」。

此號誌桿旁的輪胎行老闆表示，這個設計已有30年歷史，有許多人陸續向他詢問輪胎是如何放入，他說明，30年前該號誌桿剛要設立，安置燈桿時請施工人員從燈桿頂端把輪胎套入，事後才裝上紅綠燈。

輪胎行老闆解答，安置燈桿時請施工人員從燈桿頂端把輪胎套入。（圖／翻攝自GoogleMap）

據了解，10年前，台中有名男童車禍時頭部不慎撞上路燈基座的螺栓，造成頭部重創不治；今年8月初，苗栗竹南有名婦人走在人行道時不慎跌倒，頭部不偏不倚撞上路燈基座的突出螺絲，當場頭破血流，額頭上裂出一道大傷痕，緊急送醫搶救縫了數十針，所幸救回一命。

號誌燈桿底座被稱為「隱形血滴子」，此「輪胎防護設計」減輕可能的傷害，輪胎店老闆說，30年來曾發生過2起車禍事故，有2名機車騎士遭撞擊後噴飛，所幸有這3個輪胎當緩衝，讓這2名騎士免於遭受重大傷害，僅造成車損、輕傷。輪胎行老闆的創意設計展現了民間智慧，也為公共安全提供了解決方案。

