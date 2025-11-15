台中車站傳落軌! 7旬婦人"墜落月台遭輾"警消急搶救

中部中心／中部綜合報導

台中車站驚傳落軌意外，一名年約75歲的婦人，上午10點多不明原因在台中車站內落軌，當時一列自強號進站，婦人當場被撞到，人遭卡在車廂下，消防隊獲報後，派出人力搶救，送醫救治，鐵路警察初步調查，落軌過程無外力介入，詳細原因還要調查。





婦人突然落軌 列車鳴笛緊急煞車 仍撞上婦人

台中車站發生落軌事件 鑑識人員到場採證釐清原因。（圖／翻攝畫面）





婦人躺在擔架上，被火速送醫，上午10點半左右，台中車站驚傳落軌意外，這名75歲的婦人，不曉得什麼原因，突然掉落軌道，遭到進站的自強號列車撞擊，消防人員獲報到場搶救

婦人突然落軌 列車鳴笛根本來不及 導致仍撞上婦人。（圖／翻攝畫面）





婦人被卡在車廂下方，根據了解，當時列車要進站，人突然掉落軌道，列車鳴笛根本來不及，一頭撞上婦人，初步調查，沒有外力介入，鐵路警察也到場採證，11點5分，列車駛離車站，周末假期，搭車人潮本來就比較多，突然發生落軌事件，也造成部分，列車班次延誤。





