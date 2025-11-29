台中車站公車月台跌倒摔斷手！婦怒告交通局提國賠…法官准了判賠30萬

記者吳泊萱／台中報導

67歲邱姓婦人在台中車站公車轉運中心月台摔倒，怒告交通局提國賠。（圖／翻攝官網）

台北一名67歲邱姓婦人，去年路過台中火車站1樓公車轉運站時，因月台與公車道有20公分落差，害她不慎跌倒，摔斷左手，決定對台中市交通局提國賠求償54萬元。法院勘驗現場照片後認為，轉運站公車月台的石緣標線已嚴重褪色，且月台與車道顏色相近，加上照明不足，確實有缺失，判處交通局應賠償30萬元；全案可上訴。

判決書指出，邱姓婦人在2024年4月13日下午1時許，前往台中火車站1樓公車轉運中心，行經C月台與公車道連接處時，因月台燈光昏暗，未發現兩者有20公分落差，害她踩空摔倒，左手骨折。邱婦就醫後向台中市交通局提國賠，求償醫療費、工作損失等共計54萬8039元。

台中市交通局辯稱，事發時間是下午1時許，日照充足，且月台東西兩側均有自然光源，月台邊設有緣石，可清楚辨識月台與車道間的高低落差，是邱婦出電梯後邊直走邊往右看，因未注意摔倒，並非設置或管理缺失。

台中車站公車轉運站月台石緣標線嚴重褪色，難以辨識月台及車道有高低落差。（圖／翻攝司法院判決書系統）

但法官勘驗相關事證後發現，轉運站公車月台的平均照度，依設計標準應為75至150Lux（勒克斯），但現場經鑑定、測量，水平照度介於65.48至49.51Lux間，平均照度為59.86Lux，均未達設計標準，認定照明管理有疏失。

另外，C月台的石緣標線因嚴重褪色，已呈現深灰色，非使用法規規範的「標準黃色第18號」，加上月台與車道顏色相近，兩者難以辨識，必須走到車道處才能辨認，且現場也無任何警示標語。

法官認為台中市交通局未善盡養護、巡查及檢測義務，導致意外發生，但邱婦未注意前方不慎摔倒，也應負2成責任，因此判處交通局應賠償邱婦30萬2351元為妥；全案可上訴。

