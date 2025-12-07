台中車站廣場街友占位.露營亂象多 議員批市府放任

中部中心／黃毓倫、徐秘康、李柏瑾 台中報導

台中火車站前的"名產"，不只太陽餅！上個月有議員質詢，在火車站一樓廣場，不但有多位街友"占位"，還"就地露營"，影響車站出入門面。就在這個月5日晚間，有民眾看到兩名街友爭吵，大打出手，拍下畫面說是搶紙板大戰，警方介入了解才知道原來是酒後起衝突。議員痛批這不是個案，而是市府長期放任的結果，要求加強巡邏管理！

兩名街友在台中火車站公車D月台，大打出手，其中一人揮拳打臉。

混亂中，帽子噴飛掉到地上，任憑旁人怎麼勸都勸不聽，兩人拉拉扯扯這一幕被目擊者拍下來，po上網說是搶紙板大戰。

目擊民眾：「（聽說是為了紙板）沒有啦，喝酒的問題，喝別人的酒也要回請嘛。」

台中第三分局立德派出所長許逸維：「到場查處為兩人酒後糾紛，引發肢體衝突，造成一人輕傷。」





台中火車站空地長期遭街友占地（圖／民視新聞）









事發時間就在5號晚上六點多，當時公車還有發車，也有不少人車經過，但街友就這樣在眾目睽睽之下，公然施暴，警方接獲報案到場了解，原來不是搶紙板，而是酒精惹的禍，其中一人被打傷臉，警方將他們分別依傷害罪以及社維法裁處。

台中市議員（民）陳雅惠：「這不是個案，而是市府長期放任的結果，街友躺臥車站髒亂鬧事，治安與市容全面失守。」

台中市議員（民）鄭功進：「台中市政府拿出魄力，找一個專責單位，來為台中火車站的街友把關，讓台中市民安心，不要今天鬥毆，明天可能會出人命。」





清潔人員到場收走紙板，清理環境。（圖／民視新聞）









台中火車站長期遭街友占地鋪紙板，不只飄異味，還有垃圾問題，更讓民眾擔心的是治安亮紅燈。由於街友聚集的地點是在台鐵車站，牽涉的單位多達18個，之前才開會討論，卻無法有效管理。民代呼籲相關單位不要再踢皮球，盡早防範街友犯罪是當務之急！





